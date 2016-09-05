Kılıçdaroğlu: OHAL ve KHK ile muhaliflerin tamamını hapse atmak doğru değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminden sonra ortaya çıkan birlikteliği korumak istediklerini belirterek, "Darbe fırsatçılığını asla kabul etmiyoruz. 'OHAL çıktı, KHK çıktı, şu muhaliflerin tamamını hapislere atayım' Bu da doğru değil ve inandırıcı değil" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi şirketleriyle DİSK Genel İş Sendikası arasında bağıtlanacak toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.

Olağanüstü hal uygulaması ve çıkarılan kanun hükmünde kararnamelere atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Kanun hükmünde kararnamelerle yönetilen bir Türkiye değil; Anayasa'ya, yasalara, hukukun üstünlüğüne uygun kimsenin mağdur edilmediği ama suçluların adil yargılandığı bir demokrasi istiyoruz. Medyanın özgür olduğu, gazetecilerin hapse atılmadığı, sanatçıların işine son verilmediği, bilim insanlarının tutuklanıp, hapislere atılmadığı bir Türkiye istiyoruz biz. Bunu savunmak sadece benim görevim değil. 15 Temmuz kalkışmasına karşı çıkan herkesin ortak görevi olmak zorundadır. Darbe fırsatçılığını asla kabul etmiyoruz. 'OHAL çıktı, KHK çıktı, şu muhaliflerin tamamını hapislere atayım' Bu da doğru değil ve inandırıcı değil. Ne darbe ne dikta, tam demokrasi istiyoruz. Yaşasın tam demokrasi, diyoruz" dedi.

“Örgütlü toplum olmak demokrasinin özüdür”

Darbe girişiminin ardından ortaya çıkan birlik ve beraberlik tablosuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin her şeye karar verdiği bir demokrasi değil bizim arzu ettiğimiz demokrasi. Hukukun üstünlüğünün olduğu bir demokrasi istiyoruz. Darbe hukukundan arındırılmış bir Türkiye istiyoruz. Birilerinden emir ve talimat alan bir yargı değil, hukukun üstünlüğüne inanarak, karar veren bir yargı istiyoruz. Örgütlü bir toplum istiyoruz. Demokrasinin özüdür örgütlü toplum olmak" diye konuştu. Çankaya Belediye Başkanlığı'nda gerçekleştirilen törene Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.