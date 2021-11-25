Abdurrahman Dilipak, 'AKP'nin papatyaları' yazısı nedeniyle AK Parti'ye 100 bin TL tazminat ödeyecek

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'a İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan ve onu savunan kadınlara 'fahişe' dediği 'AKP'nin papatyaları' başlıklı yazısındaki ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada 100 bin liralık manevi tazminat cezası verildi.
Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ni konu aldığı yazısı nedeniyle AKP Kadın Kolları ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu KADEM tarafından açılan davanın karar duruşması Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.
Dilipak ise savunmasında şunları söyledi:
“Ceza dosyasının bekletici mesele yapılmasını talep ediyorum çünkü bu yazıların yazılmasından önce istişare toplantılarında bulundum. Hatta İsrafil Kışla ve Yalçın Koçak, Erman Tuncer ve Sırrı Çağlar’ın da konuya ilişkin tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Çünkü bu kişiler ceza dosyasına dayanak soruşturma aşamasında tanıklıklarına başvurulmuştur. İlgili ceza dosyasındaki yargılamada matufiyet konusundaki tüm itirazlar değerlendirilecektir bu sebeple mahkemenizdeki yargılamada bu hususun tespiti şart olduğundan bekletici mesele yapılmalıdır.”
Savunmaların arından verilen süre içinde şahitlerin belirtilmediği için talepleri reddeden hkim, kararını açıkladı.
Açıklanan kararla Abdurrahman Dilipak’a 100 bin liralık manevi tazminat cezası verildi.
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Ne olmuştu?
Dilipak, söz konusu yazısında şunları kaydetmişti:
"AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum 'Yeşil Sermaye' de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim 'Yeşil sermaye' davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!"
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