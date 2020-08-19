Abdulkadir Selvi: Duygu Delen'in ölümü nedeniyle tutuklanan Mehmet Kaplan hakkında hukuki bir skandal ortaya çıktı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Gaziantep’te Duygu Delen’in ölümüyle ilgili olarak cinsel saldırı ve ölüme sebebiyet vermekten tutuklanan Mehmet Kaplan’la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Ev hapsinde tutulması gereken Mehmet Kaplan, elini kolunu sallayarak gezmeye devam etmiş. Belli ki denetlenmemiş. Bu kadar koruma kollama sonucunda Mehmet Kaplan 1 yıl sonra ise Duygu Delen’in ölümüne sebebiyet vermiş" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Duygu Delen’in ön otopsi raporunda düşmeden önce vücudunda darp izlerinin olduğu tespit edildi. Mehmet Kaplan ifadesinde karşılıklı olarak itişip kakıştıklarını ve birbirlerini darp ettiklerini anlatmıştı. Ancak Duygu Delen’in vücudunda 7-8 yerde darp izi belirlenirken, Mehmet Kaplan’da herhangi bir bulguya rastlanmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Selvi, "Mehmet Kaplan, 1 yıl önce de alkollü ve ehliyetsiz olarak Zeynep Berna Atay’ın ölümüne sebebiyet vermişti. Arkasında bir çocuk bırakan, Mehmet Kaplan’ın çarpması sonucunda karnında bebeğiyle hayata veda eden Zeynep Berna Atay’ın öldüğüyle kaldığı anlaşılıyor. Çünkü 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Kaplan, adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra Duygu Delen’in ölümüne neden oldu. İlk yazımda, 'Belki bugün cezaevinde olsaydı Duygu yaşıyor olacaktı' demiştim. Eksik söylemişim. Çünkü Mehmet Kaplan’ın dosyası incelendiğinde hukuki bir skandal ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

Mehmet Kaplan, Zeynep Berna Atay davasında ev hapsine mahkûm edilmiş. İkinci duruşmada avukatı ev hapsinin kaldırılmasını talep etmiş. Ancak mahkeme kaldırılmamasına karar vermemiş. Mahkemenin kararında “Mehmet Kaplan’ın ev hapsi şu tarihten itibaren kaldırılmıştır” denilmediği için mevcut durum devam ediyor demektir. Ama öyle olmamış. Ev hapsinde tutulması gereken Mehmet Kaplan, elini kolunu sallayarak gezmeye devam etmiş. Belli ki denetlenmemiş. Bu kadar koruma kollama sonucunda Mehmet Kaplan 1 yıl sonra ise Duygu Delen’in ölümüne sebebiyet vermiş.

“Ben ölmek istemiyorum” diye diye ölüme giden Emine Bulut, öldürülmeden 4 saat önce bir karakola sığınmıştı. Şule Çet’in ölümüyle ilgili soruşturmada Çağatay Aksu ve Berk Akand üç kez gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra tutuklanmıştı. Ev hapsinde olması gereken Mehmet Kaplan’ın Duygu Delen’in ölümüne sebebiyet vermesi ise buna yeni bir halka ekledi. Mehmet Kaplan’ın neden ev hapsinde olmadığı konusunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

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Gaziantep'te, pencereden düşerek yaşamını yitiren kız arkadaşı Duydu Delen'in şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan, tutuklandı.