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ABD'nin yeni başkan yardımcısı Mike Pence kimdir?

Göçmenlik, eşcinsel hakları ve kürtaj gibi konularda da liberal yaklaşımları reddeden Pence Küresel ısınma"nın çevreci örgütlerin uydurduğu bir masal olduğunu ileri süren görüşleriyle biliniyor

09 Kasım 2016 17:10

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’ın başkan seçilmesinin ardından başkan yardımcısı olarak gösterdiği 57 yaşındaki Indiana Valisi Mike Pence de Beyaz Saray'da başkanın sağ kolu olarak görev yapacak. Michael Richard "Mike" Pence, Donald Trump tarafından başkan yardımcısı aday adayı seçilmeden önce Indiana valisi olarak görev yapıyordu. Pence valilik görevinden önce ABD Temsilciler Meclisi'nde Indiana eyaletini temsil etmişti. ABD medyası, seçim kampanyası boyunca çok fazla ön plana çıkmayan Mike Pence'e "ikinci sınıf ünlü" yakıştırması yapıyordu. 

Donald Trump'ın kendisine "yardımcı" olarak aday gösterdiği Mike Pence, "evanjelist kilise" mensubu ve koyu muhafazakar görüşleriyle tanınıyor. Eski bir radyo programcısı olan 57 yaşındaki Mike Pence, Cumhuriyetçiler içerisindeki "Çay Partisi Hareketi"ni destekleyen bir isim.

Göçmenlik, eşcinsel hakları ve kürtaj gibi konularda da liberal yaklaşımları rededen Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Pence, "Küresel ısınma"nın çevreci örgütlerin uydurduğu bir masal olduğunu ileri süren görüşleriyle biliniyor.

Dış politikada ise Mike Pence, Cumhuriyetçilerin "geleneksel" askeri varlığa dayalı Ortadoğu politikasını destekliyor.

Mike Pence'e İndiana'daki mülteci yardım kuruluşlarına eyalet bütçesinden giden yardımları kestiği için federal mahkeme tarafından uyarı cezası verilmişti.

John F. Kennedy'den esinlerek siyasete girdiğini söyleyen Pence geçen mart'ta da imzaladığı bir yasanın eşcinsellere ayrımcılığa neden olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

 

Mike Pence kimdir?

 

Indiana Valisi Mike Pence, Kongre’de önemli deneyime sahip bir sosyal muhafazakar ama aynı zamanda kimilerince ayrımcı olarak nitelenen bazı politikalarıyla geçmişte tartışmalara yol açmış bir isim.

Pence 2013 yılından bu yana Indiana eyaletinin valiliğini yapıyor ve vergilerin azaltılmasıyla hükümetin daraltılmasına yönelik çalışmalarıyla tanınıyor.

Mike Pence geçen yıl, eyaletteki ilgili kurumlara Indiana’daki mültecilere yardım eden gruplara yönelik fonları askıya almaları talimatı vermiş, talimatın ‘uygun’ güvenlik prosedürlerinin devrede olduğuna dair güvenceler alınana kadar yürürlükte kalacağını açıklamıştı.

Pence, Paris’teki terör saldırılarının ardından Suriyeli mültecilerin Amerika’ya yerleştirilmesini engellemeyen çalışan 30’a yakın eyalet valisinden biriydi. Daha sonra geçen Mart ayında bir federal yargıç, bu girişimleri net ayrımcılık içerdiği gerekçesiyle bozmuştu.

Mike Pence ayrıca geçen yıl, işletmelerin dini gerekçelerle eşcinsellere hizmet vermeyi reddedebilmesine kapı açtığı öne sürülen bir eyalet yasasından dolayı eşcinsel hakları gruplarınca sert şekilde kınanmıştı.

Bununla birlikte Pence, küçük devleti savunan muhafazakar kimliği ve orduya olan desteğinin ötesinde, özellikle yasama alanındaki deneyimi ve donanımıyla Trump açısından cazip olabilecek bir isim. Pence, 2000 yılında ilk kez seçildiği Temsilciler Meclisi’nde 6 dönem boyunca görev yapmıştı.

Kongre’de bulunduğu sürede, Başkan Barack Obama’nın sağlık reformunun iptal edilmesi için mücadele eden Cumhuriyetçiler arasında yer alan Mike Pence, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun da üyesiydi.

Pence, Cumhuriyetçiler’in bu yılki ön seçimleri sırasında partinin başkan aday adaylarından Teksas Senatörü Ted Cruz’a desteğini açıklamış ancak Trump için de övgü ifadeleri kullanmaktan geri durmamıştı. Trump’ın, “milyonlarca çalışan Amerikalı’nın hayal kırıklıklarına tercüman olduğunu” belirten Pence, Trump’ın başkan adaylığını garantilemesinden sonra onun lehine kampanya yürüteceğinin sözünü vermişti.

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