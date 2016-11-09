Erdoğan, Trump'ın adını anmadı: ABD'nin seçimini hayra yormak istiyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın 289 delegeye ulaşarak ABD'nin yeni başkanı seçilmesiyle ilgili olarak "ABD'nin bu tercihini hayra yormak istiyorum ve başarılı bir gelecek temenni ediyorum" dedi. Erdoğan'ın Trump'ın adını anmaması dikkati çekti.

Donald Trump, geçtiğimiz haziran ayında Müslümanların ABD'ye girişinin durdurulması gerektiğini söylemiş, başkan seçilmesi durumunda ülkedeki camileri kapatacağını dile getirmişti. Erdoğan ise Trump açıklamalarına tepki göstererek şunları söylemişti.

"İşte Amerika. Aynı şey orada. Şu anda adaylardan bir tanesi Müslümanlara vuruyor, vuruşturuyor. Sayın Obama burada Müslümanlardan yana tavır koyuyor, 'Böyle bir ayırım yapamazsınız' diyor ama diğer aday, Müslümanların Amerika'da olmasına adamın tahammülü yok. Bir de gelmiş burada bir yerde bir marka koymuşlar onun adına. O markayı aslında binasına koyanlar onu süratle kaldırması lazım. Ben de bir yanlış yaptım oranın açılışını yaptım"

16. MÜSİAD EXPO ve 20. Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

"Malum ABD bir seçim geçirdi ve bu seçimle birlikte Demokratlar, iki dönemden sonra Cumhuriyetçilere iktidarı devretti. Bu tercihle birlikte ABD'de yeni bir dönem başlıyor. Temenni ederim ki ABD'nin bu tercihi, gerek temel hak ve özgürlükler, gerek demokrasi, gerek bölgemizdeki gelişmeler noktasında hayırlı adımların atılmasına vesile olur. Ve ben, ABD'nin bu tercihini hayra yormak istiyorum ve başarılı bir gelecek temenni ediyorum"

Başbakan, Trump'ı tebrik etti

Başbakan Binali Yıldırım ise seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk açıklamada ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a Fethullah Gülen'in iadesi konusunda çağrı yaptı. Yıldırım, "İade edin, Türkiye - ABD ilişkilerinde yeni bir başlangıç yapalım" dedi.