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ABD’nin IŞİD saldırısına Kürtler ne diyor?

IŞİD saldırısı altındaki Suriyeli Kürtler ABD'nin operasyonu hakkında konuştu

24 Eylül 2014 10:15

Rengin Arslan

(BBC Türkçe)

 

'Valla ne düşüneyim. Umarım hepsini vururlar' 

 

Kucağında bir aylık bebeğiyle, Suruç’un ortasındaki parkta kurulan geçici sağlık merkezine gelen kadınlardan biri...

ABD’nin Suriye’de IŞİD’e karşı hava saldırısı başlatması ile ilgili ne düşündüğünü sorduğumda bu yanıtı veriyor.

“Tarlalardan, arazilerden geldik. Çocuklarımız aç. Rezil olduk burada. Kimseyi tanımıyoruz” diyor.

Yanındaki bir başka kadın ise, IŞİD köylerinden çıkarsa hemen döneceklerini söylüyor. “Kurban oluruz toprağımıza” diye ekliyor.

Parkta konuştuğum bir başka Kobanili Kürt ise Emin.

Bizim başkalarıyla konuştuğumuzu görüp yanımıza geliyor. Söyleyecekleri var. İki gündür bu parkta yatıp kalkıyor.

ABD’nin gece başlattığı operasyondan haberdar ama pek umutlu değil: “Sadece Rakka’yı vuruyormuş. Kobani’nin etrafını vurmuyormuş. Bizim Rakka ile ilgili çok ilgimiz yok. Kobani’nin etrafını vurmasını istiyoruz. Çünkü orada bize saldırıyorlar” diyor.

 

'Beş altı güne eve dönmek umudumuz'

 

Dün camide kalanlarla konuştuğum sırada tanıştığımız yaşlı amcayı görüyorum parkta.

O sırada polisin parkın önündeki yolda oluşturduğu barikatı ve bundan sonra neler olabileceğini izliyor sessizce. Adı Osman Hassan.

Dün konuştuğumuzda “savaş biterse biz oraya döneceğiz, bitmezse oradakiler buraya gelecek” demişti.

Bugün ne diyor diye soruyorum. “Allah’tan umudumuz 5-6 güne evimize geri dönmek” diyor. Gözlerinin içi gülüyor bazen.

Suruç’ta yaşayan Kürtler ise, Suriye’den gelen akrabalarından daha farklı bakıyorlar ABD’nin IŞİD’i vurmasına. Aralarında böyle bir hava saldırısı olduğuna inanmayanlar da var.

 

'ABD istese IŞİD’i 24 saatte bitirir'

 

Onlardan biri de Faysal Kılıç. Suruç’ta esnaflık yapan Kılıç, “Bence ABD kimseyi vurmuyor. Sadece söylemde her şey” diyor.

Peki, görüntüler, açıklamalar, ABD Başkanı’nın yaptığı açıklamalar?

Soruma doğrudan yanıt vermiyor ama “Genel olarak bütün büyük güçlerin IŞİD’i büyüttüğünü düşünüyoruz” diyor.

Yanındaki Ramazan Güneş sözü ondan alıp devam ediyor: “Bütün Batı ülkeleri IŞİD’i destekliyor. ABD vuruyorum diyor ama biz inanmıyoruz. ABD gibi bir ülke IŞİD’i isterse 24 saatte bitirir. IŞİD’in kaç insanı var ki?” diye soruyor.

Suruç’a bağlı Çomak köyünün muhtarı Fehmi Altınel de ABD’nin operasyonuna mesafeli bakanlardan.

“ABD operasyon yapıyorsa iyidir ama ben inanmıyorum. Kendi menfaati için yapıyor. Bu saldırılar Kürtlerle alakalı değil zaten. Bu savaş üç yıldır devam ediyor. Binlerce insan evinden edildi. Başı kesildi. Hiçbir şey yapmadılar” diyor.

Konuştuğum diğer kişilerden farklı olarak ABD’nin hava saldırılarından çok umutlu olanlar da var.

Suruç’ta doğmuş büyümüş, ama 18 yıldır orada çiftçilik yapan biri, “Amerika’nın hava operasyonunu sevinçle karşıladık. Amerika olmasa zaten ölüp gidecek bu halk” diyor.

Bundan iki yıl önce Rojava’dan Suruç’a dönmüş çocuklarının okula gitmesini sağlamak için.

Ama bir an önce dönmek istiyor o da. “Ailemizin bir kısmı burada, bir kısmı Suriye’deki başka köylerde yaşıyor. Orası IŞİD’in elindedir. Amerika IŞİD’i vurursa, o süpürüldükten sonra oraya döneceğiz tabii” diyor umutla.

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