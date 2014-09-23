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Dünya
Deutsche Welle

ABD Suriye'de IŞİD'i havadan vurdu

ABD, Irak'ın ardından terör örgütü IŞİD'in Suriye'deki mevzilerine de hava saldırıları düzenledi.

23 Eylül 2014 11:56

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyonda savaş jetleri, bombardıman uçakları ve Tomahawk tipi füzeler kullanıldı.

Operasyona ABD'nin müttefiki bazı ülkelerin katkı sağladığı ancak bunların hangi ülkeler olduğuna açıklık getirilmedi.

ABD, ağustos ayı başından beri terör örgütünün Irak'taki mevzilerine 200'e yakın saldırı düzenlemiş, iki hafta önce de saldırıların Suriye'yi de kapsayacağını duyurmuştu.

Esad yönetimi, terör örgütüne yönelik saldırılar için kendisinden izin alınmasını, aksi halde bunu Suriye devletine yapılmış bir saldırı olarak kabul edeceklerini duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABD IrakIŞİD SuriyeSavunma BakanlığıTomahawkABDIrakSuriyeDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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