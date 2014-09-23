ABD Suriye'de IŞİD'i havadan vurdu

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyonda savaş jetleri, bombardıman uçakları ve Tomahawk tipi füzeler kullanıldı.

Operasyona ABD'nin müttefiki bazı ülkelerin katkı sağladığı ancak bunların hangi ülkeler olduğuna açıklık getirilmedi.

ABD, ağustos ayı başından beri terör örgütünün Irak'taki mevzilerine 200'e yakın saldırı düzenlemiş, iki hafta önce de saldırıların Suriye'yi de kapsayacağını duyurmuştu.

Esad yönetimi, terör örgütüne yönelik saldırılar için kendisinden izin alınmasını, aksi halde bunu Suriye devletine yapılmış bir saldırı olarak kabul edeceklerini duyurmuştu.