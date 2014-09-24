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Dünya

ABD IŞİD'i vurmaya devam ediyor

ABD, Irak ve Suriye'de terör örgütü IŞİD hedeflerine yönelik 3 yeni hava saldırısı daha düzenlediğini bildirdi

24 Eylül 2014 09:26

ABD ordusu, Irak ve Suriye'de terör örgütü IŞİD hedeflerine yönelik 3 yeni hava saldırısı daha düzenledi 

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Amerikan güçlerinin bombardıman ve uzaktan kumandalı uçaklarla IŞİD hedeflerine yeni saldırılar gerçekleştirdiği duyuruldu.

Suriye'de Deyr Ez Zor'un güneybatısında düzenlenen iki hava saldırısında IŞİD'e ait silahlı bir araca zarar verildiği, bir aracın da imha edildiği belirtildi.

Irak'ta başkent Bağdat'ın kuzeybatısındaki saldırıda ise örgüte ait bir silahlı aracın tahrip edildiği kaydedildi.

Uçakların operasyonun ardından bölgeden güvenli bir biçimde ayrıldığı ifade edildi.

CENTCOM, ABD ordusunun bugüne kadar Irak genelinde 194, Suriye'de de ortak uluslarla birlikte 16 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

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