ABD'nin en yaşlı erkeği hayatını kaybetti

ABD'nin en yaşlı erkeği olarak bilinen C. Conrad Johnson, 110 yaşında hayata veda etti. Yetkililer, Illinois eyaletindeki Rockford kentinde yaşayan Johnson'ın dün evinde öldüğünü açıkladı.

İsveç'te doğan, ailesiyle ABD'ye göç eden Johnson, yaşamının büyük bir kısmını Rockford'da geçirmiş ve geçimini marangozluk yaparak kazanmıştı. 109'uncu doğum gününde gazetecilere açıklama yapan Johnson, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun süredir hiç hastalanmadım" demişti. Johnson, birkaç ay önce felç geçirmişti.

ABD'nin en yaşlı kadını olan Gertrude Weaver ise 5 Temmuz'da 116'ncı doğum gününü kutlamıştı.