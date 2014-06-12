Dünyanın en yaşlı kedisi hayatını kaybetti

1990 yılında İngiltere 'de dünyaya gelen ve Guinness yetkililerinin onayıyla 'Dünyanın en yaşlı kedisi' ünvanının sahibi Poppy, hayatını kaybetti.

Sabah‘ın haberine göre Poppy'nin sahibi Jacqui West, "Onun çok yaşlı olduğunu biliyordum ama yine bu çok üzücü bir olay" şeklinde açıklama yaptı. Kedisinin çok kötü bir hafta geçirdiğini sözlerine ekleyen West, Poppy'nin Çarşamba günü sudan enfeksiyon kaptığı için antibiyotik aldığını ve arka bacaklarının yürümesine izin vermediğini ifade etti.

24 yaşında hayatını kaybeden Poppy, yaşamı boyunca 5 İngiltere Başbakanı gördü.

Uzmanlar genellikle, kedilerin ilk iki yaşının, insan ömrüne göre 25 yıla karşılık geldiği konusunda birleşiyor. Kedilerin 2 yaşından sonra ise her 3 ay için 1 yaş aldığı kabul ediliyor.

'Tüm zamanların en yaşlı kedisi' ise, ABD 'nin Teksas eyaletinde yaşamış olan ve 38 yaşında hayatını kaybeden Creampuff isimli bir kedi.