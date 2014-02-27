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ABD'li uzman: Ses kayıtları orijinal, cihaz Bilal'in telefonunda

Başbakan Erdoğan ve oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtları hakkında Miami Herald gazetesine konuşan ABD'li Adli Bilişim Uzmanı Marpet, montaj bulgusuna rastlamadığını ileri sürdü.

27 Şubat 2014 20:34

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarını analiz eden Amerikalı Bilgi Güvenliği ve Adli Bilişim Uzmanı Joshua Marpet, kayıtlarda herhangi bir montaj izine rastlanmadığını ileri sürdü.

diken.com.tr ve CİHAN'da yer alan ortak haber şöyle yer aldı:

Konu hakkında Miami Herald gazetesine konuşan Marpet, ‘montaj’ olarak adlandırılabilecek bölümlerin sadece 5 farklı ses kaydı arasındaki geçişlerde gözlemlediğini söyledi. Marpet, “Eğer bunlar gerçek değil ise daha önce hiç görmediğim bir yanıltıcılıkta olmalı” dedi.

Miami Herald’ın haberi sosyal medyada kısa sürede yayılınca Amerikalı uzman, internet üzerinden ses kayıtlarını analiz ettiğini açıkladı. Marpet, canlı yayında detaylı bir şekilde kayıtları inceleyerek herhangi bir montaj bulgusuna rastlamadığını söyledi. Audacity adlı program üzerinden kayıtlardaki ses frekanslarını gösteren ve frekanslar arasındaki uyuma dikkat çeken Marpet, “Bunların gerçek görüşmeler olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda görüşmenin aynı ses dosyasında toplandığını görüyorum” dedi.

 

Dinleme cihazı Bilal'in telefonunda

 

McClatchy Medya Şirketi‘nin isteği üzerine ses kayıtlarının analizini yapan veri güvenliği adli danışmanlık şirketi Guarded Risk‘in sahibi Marpet, seslerin tamamen uyumlu olduğunu belirtti. Telefonda Başbakanın sesinin daha ‘mekanik’ bir şekilde duyulduğunu, bunun da kriptolu telefon kullanmasından kaynaklandığını söyleyen Marpet, “Dinleme cihazı büyük ihtimalle Bilal Erdoğan’ın telefonuna yerleştirilmiş. Bu nedenle Bilal’in sesi daha net geliyor” dedi.

 

Rapor hazırlanıyor

 

Twitter’dan da takipçilerinin sorularını yanıtlayan Marpet, çok sayıda soru gelmesi üzerine yarım saatlik sanal bir konferans düzenledi. Canlı olarak bir kez daha ses kayıtlarının analizini yapan dijital güvenlik uzmanı bütün verileri kısa bir süre içinde bir rapor halinde yayınlayacağını belirtti.

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