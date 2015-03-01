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Dünya

AB'den çözüm süreci mesajı: Uygulamalı yardıma hazırız

AB, Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakmak için kongre toplama' çağrısına ilişkin destek açıklaması yaptı

01 Mart 2015 20:27

Avrupa Birliği, Hükümet ile HDP'nin ortak basın açıklamasında PKK  lideri Abdullah Öcalan'ın "asgari müştereklesin sağlanması halinde bahar aylarında silah bırakma temelli olağanüstü kongre toplama daveti"nin okunmasına ilişkin açıklama yaptı. AB'nin çözüm sürecine yönelik desteğinin vurgulandığı açıklamada "AB, katılım öncesi fonlar dahil uygulamalı yardıma hazır olduğunu tekrarlar" ifadeleri yer aldı. 

Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, "AB hükümet ve HDP'nin ortak basın toplantısında Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma kararı için baharda olağanüstü kongre düzenleme çağrısı yaptığının açıklanmasını memnuniyetle karşılıyor" denildi. 

 

'Uygulamalı yardıma hazırız'

 

Taraflara, bu fırsatı demokratikleşme ve barışma yönünde ilerleme sağlamak için kullanmaları çağrısı yapılan açıklama, "AB her zaman yaptığı gibi bu sürece en güçlü siyasi destek vermektedir ve katılım öncesi fonlar dahil uygulamalı yardıma hazır olduğunu tekrarlar" ifadeleri ile son buldu.

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