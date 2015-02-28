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Davutoğlu: 28 Şubat'taki darbe kültürünün yerini çözüm süreci almıştır

'Birileri 28 Şubat 1000 yıl sürecek demişti...'

28 Şubat 2015 16:28

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP ve hükümetin çözüm sürecine ilişkin olarak ortak basın açıklaması sonrası ilk kez konuştu. Davutoğlu, "28 Şubat'taki darbe kültürünün yerini çözüm süreci almıştır" dedi. "Bugünkü açıklamayı yakından takip edeceğiz" diyen Davutoğlu, "Çözüm süreci yeni bir rotaya girmiştir. Anadolu evlatlarını kim karşı karşıya getirirse bizler bunların karşısında duracağız" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, partisinin Ankara Gençlik Kongresi'nde konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Davutoğlu: Bugün 28 Şubat. Birileri 28 Şubat 1000 yıl sürecek dedi. Başörtüsü zulmü uğramak vardı. 28 Şubat 1000 yıl sürdü mü? Bu vesileyle rahmetli Erbakan hocamızı rahmetle anıyoruz.

Bu milletin ortaya koyduğu milli irade hiçbir zaman yere düşmeyecek. 28 Şubat'ın bütün kalıntıları ayaklarımızın altındadır.

28 Şubat'ta tanklar darbe için Sincan'da yürürken şimdi o tanklar Süleyman Şah için Suriye'de yürüyor.

28 Şubat'ın izlerinin yok olması için mücadeleye devam edeceğiz.

Gençlerimiz dağlarda ya da sokaklarda karşı karşıya gelmeyecek. Selehaddin'in,  Alparslan'ın ordusunda olduğu gibi yan yana olacaktır.

Çözüm süreci bugünkü açıklamayla yeni bir rotaya girmiştir. Çözüm süreci kumpaslar badireler atlattı. Türkiye'de şiddetin dili sona erecek.  Tarihler çok güzel şeyler ifade ediyor.

Anadolu evlatları artık el ele yürüyecek. Hiçbir annenin yüreğine evlat acısı düşemeyecek.

Hiçbir Anadolu evladı dağa çıkarılamayacak. Dışlayıcılık, ayrımcılığı ayaklarımızın altına alıyoruz.

Demokratik siyaset varsa artık gençlerin de devlet adamlarının da şiddeti körükleyen açıklamalardan uzak durmalı. Artık silah diliyle kimse konuşmamalıdır.

Bugünkü açıklamayı yakından takip edeceğiz. Anadolu evlatlarını kim karşı karşıya getirirse bizler bunların karşısında duracağız.

Anadolu evlatları için barış ve ebedi dostluk için mücadeleye devam edelim.

Anadolu evlatları tarihimize altın bir sayfa olarak geçmiştir.

Türkiye'nin ana muhalefet lideri Türkiye Suriye'ye savaş açmıştır diyor.

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