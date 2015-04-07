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Dünya

ABD'den Türkiye'ye sosyal medya tepkisi: Sosyal medya engelleri kaldırılsın

'Amerika Birleşik Devletleri, özgür konuşmayı tehdit edici bütün eylemlere karşıdır'

07 Nisan 2015 10:56

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, Türkiye'ye sosyal medya sitelerine yönelik yasakların kaldırılması çağrısını yaptı.

Harf, Türkiye'de sosyal medya sitelerinin kapatılmasına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Sözcü Harf, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'deki ifade özgürlüğünü desteklemektedir ve özgür konuşmayı tehdit edici bütün eylemlere karşıdır. Özgür ve engellemelerden arınmış medya açık ve demokratik toplumların temel unsurlarındandır. Türk hükümetinden vatandaşlarının Twitter ve Youtube'a erişiminin önündeki engelleri kaldırmasını ve diğer bütün sosyal medya platformlarına özgür erişimini teminat altına almasını teşvik ediyoruz. İfade özgürlüğü her sağlıklı demokrasi için kilit önemdeki bir unsurdur ve Türk Anayasası ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) anlaşmalarında korumaya alınmıştır."

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