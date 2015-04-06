Twitter ve Youtube yeniden erişime açıldı

Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Sekreteri Bülent Kent'in, Twitter'ın kısa süre içinde açılacağını duyurmasının ardından akşam saatlerinde, 20.20 civarında Twitter yeniden erişime açıldı. Twitter'ın ardından 20.30 civarında Youtube da açıldı.

Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin, öldürülen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınması görüntülerinin yer aldığı Twitter ile YouTube'a erişimin, mahkeme kararı doğrultusunda saat 12:00'de engellendiğini bildirdi.

Twitter sorunu ortadan kaldırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Sekreteri Bülent Kent, Twitter'ın kısa süre içinde açılacağını duyurmasının ardından akşam saatlerinde, 20.20 civarında Twitter yeniden erişime açıldı. Twitter'dan dakikalar sonra saat 20.30'da Youtube da erişime açıldı.

Twitter’ın YouTube ile birlikte öğlen saatlerinde erişim yasağının gelmesiyle Twitter, Türkiye ’de yaşanan kesintinin farkında olduklarını ve siteye erişimin tekrar açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Twitter dışında Facebook ve YouTube’tan yasak sonrası yapılan ilk açıklamada da sorunun çözülmeye çalışıldığı, Facebook’un mahkeme kararına uyarak ilgili içerikleri kaldırdığı belirtildi.