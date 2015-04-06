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VPN sağlayıcı TunnelBear, 'Türkiye'yi seviyoruz' dedi, Twitter yasağına özel kampanya başlattı

Twitter ve YouTube'a yönelik erişim yasaklarına bir cevap da VPN sağlayıcı TunnelBear'dan geldi

06 Nisan 2015 22:59

Twitter ve YouTube'a yönelik erişim engelleme kararının etkileri devam ederken, konuya dair bir açıklama da VPN servisi veren TunnelBear'dan geldi.

Birçok kişinin yasaklı sosyal medya sitelerine ulaşmak için kullandığı TunnelBear'in açıklaması şöyle:

Türkiye’de Twitter ve YouTube engellendi. TunnelBear olarak Türkiye’yi seviyoruz ve İnternetin sansürlenmediğinde ve herkes gizlilik içinde internette gezinebildiğinde daha iyi bir yer olduğunu düşünüyoruz.

Küçük bir şirket olarak, geçtiğimiz birkaç yılda sansür karşıtı eylemleri desteklemek konusunda bazı dersler aldık. Öğrendiğimiz ilk şey (sürpriz!), bir ülkenin tamamına ücretsiz bandwidth sunmanın ucuz olmadığıydı! Bu nedenle, her ne yaparsak yapalım, bunun teknik ve finansal açıdan sürdürülebilir nitelikte olmasını sağlamamız gerekiyor.

Bu doğrultuda, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, TunnelBear Türkiye’den gelen tüm kullanıcılara sunduğu ücretsiz veri miktarını 500 MB’tan 2500MB’a çıkarıyor. Buna ek olarak, ağ giderlerimizi karşılamamıza katkıda bulunabilecek olanlar için, kullanıcıların bir yıl süreyle tüm bilgisayarlarında, tabletlerinde ve telefonlarında kullanabilecekleri sınırsız veri aktarımı karşılığında normal fiyatımız olan 50$ yerine 20$ ödeyebilecekleri, uzun süredir devam eden teklifimizin süresini uzattık. 20$ karşılığında, global ağımızı sürdürmek için temel bandwith maliyetlerini karşılamamıza katkıda bulunmuş olacaksınız.

Türkiye’den gelen kullanıcılar maliyetine sunduğumuz Grizzly TunnelBear hesaplarını aşağıdaki linke tıklayarak alabilirler:
https://www.tunnelbear.com/account/upgrade.html?&couponCode=BEARSLOVETURKEY#grizzly

En hızlı bağlantıyı sağlamak için, Türkiyeli dostlarımızı sunucu kapasitesini artırdığımız Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri veya Singapur sunucularına bağlanmaya davet ediyoruz.

TunnelBear Türkiye’yi Seviyor.

grrr,

-TunnelBear Ekibi

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