Twitter ve YouTube'a erişim yasağı!

Türkiye tarihinde sosyal ağlarla ilgili verilen en kapsamlı erişim engellemesi kararıyla Twitter, Facebook ve YouTube kapatıldı. Kararın gerekçesi şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şakağına silah dayanan fotoğrafı. Facebook fotoğrafı kaldırınca erişim tekrar sağlandı. Reuters'a konuşan bir yetkili ise savcıyla ilgili görüntülerin kaldırılmasını Youtube ve Twitter'dan talep ettiklerini bir cevap gelmeyince mahkeme kararı aldıklarını söyledi.

Twitter, YouTube ve Facebook'a girmeye çalışan ve erişemeyen kullanıcılar bir süredir sitelere erişim sağlayamıyor. İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Bekir Altun imzalı yazı ile, "Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınma görüntüleri nedeniyle" alındığı bildirilen erişim engelleme kararı nedeniyle bugüne kadar yapılan en kapsamlı sosyal medya engellemesi gerçekleştirildi.

Konu üzerine Hürriyet'e açıklama yapan Erişim Sağlayıcılar Birliği (ESB) Başkanı Bülent Kent, yazının kendilerine geldiğini; ancak sürecin devam ettiğini kaydetti. ESB'nin kararının TTNET, Turkcell, SuperOnline, Avea ve diğer erişim sağlayıcılara kararın iletilmesi bekleniyor. İlk gelen bilgilere göre TTNET kararı uygulamaya aldığı için sosyal medyaya bu kanaldan ulaşım sağlanamıyor. Diğer operaratörlerin de adım adım bu kararı uygulaması bekleniyor. Geçen yıl yine 20 Mart ve 27 Mart tarihlerinde engellenen Twitter ve YouTube, bahar aylarına yine kapalı olarak giriyor.

YouTube açıklama yapacak

Öte yandan önümüzdeki saatlerde Youtube'un sahibi Google'ın yasak kararıyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

'Facebook erişime açıldı'

Reuters'a bilgi veren bir sektör kaynağı, "Erişimin tekil mahkeme kararları nedeniyle engellendiğini görüyoruz. Facebook için de benzer karar vardı ancak bu mecra şu an itibariyle erişime açılmış durumda" dedi.

İşte erişimin engellenmesiyle ilgili mahmeke kararı: