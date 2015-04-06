YouTube, Twitter ve Facebook sansürünü aşmak için erişim rehberi

Türkiye tarihinde sosyal ağlarla ilgili verilen en kapsamlı erişim engellemesi kararıyla Twitter, Facebook ve YouTube kapatıldı. Kararın gerekçesi şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şakağına silah dayanan fotoğrafı. Facebook fotoğrafı kaldırınca erişim tekrar sağlandı.

sosyalmedya.co'dan Duygu Arslan'ın haberine göre Twitter, YouTube ve Facebook’a erişmek için kullanabileceğiniz yöntemler DNS de dahil olmak üzere aşağıda kapsamlı şekilde sıralanıyor.

DNS Değiştirme

Windows için:

Denetim Masası>Ağ ve Güvenlik>Ağ ve Paylaşım Merkezi’nden Wi-Fi özelliklerine girerek burada yer alan “Internet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)” seçeneğini bulun ve üzerine çift tıklayın. “Aşağıdaki DNS Sunucu adreslerini kullan” penceresine OpenDNS’in aşağıdaki adreslerini girin.

208.67.222.222

208.67.220.220

Mac için:

Sol yukarıdaki elma işaretine tıklayın. “System Preferences” üzerinden Network seçeneğine tıklayarak Built-In-Ethernet’i işaretleyip Configure seçeneğine tıklayın. Ardından “Enter the DNS server settings” bölümünü aşağıdaki şekle getirin.

Preferred DNS server: 208.67.222.222

Alternate DNS server: 208.67.220.220

iOS için:

Görseldeki açıklamadan yararlanabilirsiniz.

Android için:

Ayarlar > Kablosuz seçeneğine dokunduğunuzda bağlı olduğunuz ağlar görüntülenecektir.

Bağlı olduğunuz ağın üzerine parmağınızı basılı tutun.

“Ağı değiştir” seçeneğine dokunun.

Karşınıza gelen ekranda “gelişmiş seçenekleri göster” seçeneğini işaretleyin (aşağıdaki görseli inceleyebilirsiniz).

IP Ayarları, DHCP olarak seçilidir. Bunu Statik yapın ve hemen aşağıdaki DNS 1 ve DNS 2 değerlerini sırasıyla Google’ın DNS adresleri olan 8.8.8.8 ve 8.8.4.4. ya da OpenDNS’in 208.67.222.222 ve 208.67.220.220 değerleri ile değiştirin.

İnternet bağlantınızı kapatın ve tekrar açın.