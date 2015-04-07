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Mahkeme devlere erişim engeli kararı verdi; Google ve Youtube savcı Kiraz'ın o fotoğrafını kaldırdı

Google'ın kararının ardından ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapması bekleniyor

07 Nisan 2015 01:21

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınması görüntülerini yayınlamaya devam eden Google ve aynı yer sağlayıcı üzerinden yayın yapan YouTube'un söz konusu yayınları içerikten çıkarmasına, aksi halde sitelere erişimin engellenmesine karar verdi. Youtube kararı hızlıca uygularken, Hürriyet'te yer alan habere göre, Google söz konusu karar sonrası ilgili içerikleri kaldırdı.

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınmasıyla ilgili görüntülerin kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararı doğrultusunda erişimi engellenen YouTube, söz konusu kararı uyguladı. YouTube, bu görüntülere ve benzer içeriklere Türkiye'den erişimi engelledi. Bunun üzerine video paylaşım sitesi YouTube, yeniden erişime açıldı. Alınan bilgiye göre, Google da karar sonrası ilgili içerikleri kaldırmış durumda.

 

Google'dan açıklama bekleniyor

 

İnternet devi Google'ın İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin söz konusu kararının ardından ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.

 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan talep

 

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınması görüntülerini yayınlamaya devam eden arama motoru Google ve YouTube'un söz konusu yayınları içerikten çıkarmasını, bu mümkün olmadığı takdirde adı geçen sitelere erişimin engellenmesini kararlaştırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda terör saldırısında şehit edilen savcı Kiraz'ın rehin alınması görüntüleri yayınlanan YouTube ve arama motoru Google'ın söz konusu yayınlarının, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'un 8/2. maddesi doğrultusunda engellenmesini talep etti.

Savcılığın talebini kabul eden İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, kararında gerekçe olarak şunları belirtti:

“Milli Güvenliği ve Kamu Düzenin Korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu görevlileriyle vatandaşların internet ortamında yer alan yasa dışı içerikler nedeniyle mağdur olmaması, zarara uğramaması, hak ve özgürlüklerin muhafaza edilmesi amacıyla talebin kabulüne karar verilmiştir.

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınması görüntülerini halen yayınlamakta olan Google adlı arama motoru ile aynı yer sağlayıcı üzerinden yayın yapan YouTube adlı internet sitesinden görsel ve videoların, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'un 8/2. maddesi uyarınca içerikten çıkarılmasına, mümkün olmadığı takdirde erişimin engellenmesine hükmedilmiştir.”

Hakimlik, kararın yerine getirilmesi amacıyla doğrudan Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderilmesine ve en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcısı tarafından kararın yerine getirilmesine hükmetti.

 

 

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