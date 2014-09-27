ABD'den 'tampon bölge' açıklaması: Şu anda kampanyamızın bir parçası değil

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, Türkiye’nin Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı Suriye sınırına tampon bölge kurulması düşüncesi için “bir noktada bir olasılık olabileceğini ama şu anda kampanyanın bir parçası olmadığını” söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey ve ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı yapılan hava saldırılarıyla ilgili ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) bir basın toplantısı düzenledi.

Hagel, Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta tampon bölge oluşturulması ve Suriye üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması isteği ile ilgili gelen soruya şöyle yanıt verdi:

“Bildiğiniz gibi Başkan Obama ve Başkan yardımcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu hafta görüştüler. Türk liderler ile koalisyona katkıda bulunmanın farklı yolları hakkında konuşmaya devam ediyoruz."

Hagel tampon bölge ile ilgili olarak “Bu mesele yeni bir konu değil. Bu olasılıkların hepsini tartışıyoruz ve Türklerin neye ihtiyacı olduğu ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. IŞİD’i ve Irak ve Suriye’de neler olduğunu açıkça biliyorlar. Onlara karşı açık ve mevcut bir tehdit ve tehlike. Şu anda yaklaşık 1,3 milyon mülteci misafir ediyorlar ve IŞİD’in diğer bütün boyutları ülkelerini ve insanlarını tehdit ediyor” diye konuştu. ABD Genelkurmay Başkanı Dempsey ise tampon bölgenin bir noktada bir olasılık olabileceği ama şu anda kampanyanın bir parçası olmadığını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel müdahaleyle ilgili diğer noktalara da değindi ve şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta IŞİD’e karşı yürüttüğümüz kampanya açısından çok önemliydi. ABD ve koalisyon güçlerimiz Suriye’de hava saldırısına başladı. Fransa’yla birlikte Irak’ta IŞİD’e karşı Irak güçlerini destekledik ve 200 hava saldırısı yürüttük. Arap ortaklarımızla birlikte Suriye’de 43 hava saldırısı düzenledik. Irak’ta sürdürdüğümüz çabalar ile birlikte bu saldırılar IŞİD’i hareket serbestliğinden yoksun bırakmak, operasyon düzenlemesini, planlamasını ve yönetmesini engellemek amacıyla devam edecek."

'Esad’a karşı duruşumuz değişmedi'

Hagel Esad hükümetiyle ilgili olarak “Suriye’de Esad rejimiyle koordinasyonumuz olmadı ve olmayacaktır. Esad’a ve onun rejimine bakış açımızı ve duruşumuzu değiştiren herhangi bir şey olmadı çünkü bu rejim ve Başkan Esad meşrutiyetini kaybetmiştir” diye konuştu.

'Hava saldırıları kapsamlı operasyonun bir parçası'

Hagel hava saldırılarına devam etmekle birlikte, hiç kimsenin bu hava saldırılarının tek başına IŞİD’i yok edeceği hayaline kapılmadığının altını çizdi. Bunun koalisyon ortakları ve yeni Irak hükümeti ile çalışılarak, IŞİD’e karşı yürüttükleri diplomatik, ekonomik, istihbarat ve diğer askeri bileşenlerden oluşan kapsamlı kampanyanın bir parçası olduğunu ve bu geniş kampanyayı sürdürmek için ABD ve müttefiklerinin uzun vadeli taahhüdünün gerektiğini belirtti. “Bu kolay ya da kısa çaba olmayacaktır ve sonda değil henüz başındayız” diye konuştu.

'IŞİD’le mücadele zaman alacak'

ABD Genelkurmay Başkanı basın toplantısına şu sözlerle başladı:

“Yinelemek istiyorum IŞİD’e karşı mücadele zaman alacak kalıcı ve sürekli bir kampanya olacaktır. Geçen hafta söylediğim gibi bu Irak değil. Bu bir ilk Irak stratejisi ama sadece Irak değil."

Dempsey hava saldırılarıyla ilgili olarak “Bu haftaki koalisyon saldırılarımız IŞİD’e Suriye’de güvenli bir cennetin olmadığını gösterdi. Bizim hedefimizdeki harekât IŞİD’in komuta ve kontrolünü, lojistik kapasitelerini ve Suriye’deki altyapılarını bozuyor. Bu arada biz Irak’taki ortaklarımızı saldırı durumuna geçmeleri için güçlendiriyoruz” diye konuştu.

IŞİD’e karşı uluslararası güvenli bir karşı kampanya yürütmek amacıyla güvenilir bir koalisyon için en önemlisi Arap ülkelerini dahil etmeye, güçlendirmeye, rehberlik etmeye devam edeceklerini belirten Dempsey, askeri harekâtın IŞİD’in finansmanını engelleme, yabancı savaşçıların katılımlarını ve hareketlerini önlemeyi, özellikle de IŞİD’in sahte hikâyelerini ortaya çıkarmayı, arkalarına saklandıkları dini meşrutiyet pelerininden sıyırmayı içeren kapsamlı bir stratejinin parçası olduğunu açıkladı.

Dempsey ayrıca Suriye’de Horasan grubu olarak bilinen El Kaide gazileri ağına yönelik bir harekât düzenlediklerini de açıkladı. Henüz bu saldırıların operasyonel etkilerini değerlendirdiklerini ve kritik bir operasyon olduğunu belirten Dempsey “Bu grup üyeleri aktif olarak ABD ve müttefik dostlarımıza karşı saldırı planlıyorlar” diye ekledi.