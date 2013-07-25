Başbakanlık'taki 'Suriye zirvesi'nde tampon bölge masaya yatırıldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devletin zirvesini bir araya getiren kritik “Suriye Zirvesi”nde PYD ile El Nusra arasında bir süredir Suriye’nin kuzeyinde devam eden çatışma süreci, bölgede özerk bir Kürt yönetiminin kurulması ihtimali masaya yatırıldı.

Bir süredir Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya yakınlığıyla bilinen PYD güçleri ile El Nusra örgütü arasında devam eden çatışma ve bu çatışma nedeniyle Türkiye’nin sınırında yaşanan gerginlik, dün öğlen saatlerinde Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanan Suriye zirvesinde masaya yatırıldı.

Yaklaşık 3 saat süren ve Başbakanlık Resmi Konutu’nda gerçekleşen toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı.



Askeri seçenek de konuşuldu



Toplantıda, Türkiye sınırına da sıçrayan Suriye’nin kuzeyindeki çatışma ve bu süreçte yaşanabilecek olası gelişmeler masaya yatırıldı.

Toplantıda askeri seçenek de dahil, tüm olasılıkların değerlendirildiği belirtildi. Toplantıda Suriye sınırındaki TSK unsurlarının durumu hakkında bilgilendirilme yapılırken, sınır boyunca sürdürülen kaçakçılıkla mücadele konusunda da brifing verildiği ifade edildi. Sınır hattının askeri açıdan güçlendirilmesi olasılığının da konuşulduğu ifade edildi. Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, “tampon bölge” ve “uçuşa yasak bölge” konularının da tartışıldığı ifade edildi.

Geçen yıl TBMM’den geçirilen ve hükümete Suriye’ye asker gönderme yetkisi tanıyan Başbakanlık Tezkeresi’nin süresinin 20 Eylül’de sona ermesi nedeniyle, TBMM açıldığında tezkerenin 1 yıl daha uzatılması konusunun toplantıda gündeme gelmiş olduğu iddia edildi.