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'Türkiye Suriye'de tampon bölge kurma hazırlığında'

Genelkurmay Başkanlığı'nın tampon bölge oluşturulması için harekat planlamasına başladığı belirtiliyor

18 Eylül 2014 21:59

ABD'nin 40 ülkenin desteğiyle IŞİD'e karşı başlatacağı operasyon için geri sayım başlarken, Türkiye, IŞİD'den kaçanları karşılamak üzere Suriye'de bir tampon bölge hazırlamak için düğmeye bastı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan güvenlik zirvesinden “tampon bölge için hazır olun” kararı çıktı.

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı ve Aysel Alp'in haberine göre, karar çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı'nda da tampon bölge oluşturulması için harekat planlamasına başlandı.

 

BM kararı beklenecek

 

Ancak zirvede, tampon bölge için “Birleşmiş Milletler kararının beklenmesi”, BM’de bu yönde bir karar için yoğun çaba harcanması kararı da çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Eylül’de BM Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere New York’a gidiyor.

Genel Kurul çalışmaları sırasında, aralarında ABD Başkanı Barack Obama’nın da bulunduğu çok sayıda dünya lideriyle yüz yüze temasa geçecek olan Erdoğan’ın “tampon bölge” kararı için bastırması bekleniyor.

Kararın, BM Genel Kurulu için liderler New York’tayken, yani Eylül ayının son haftası alınması bekleniyor.

BM kararı alınır alınmaz ise, Ankara harekete geçecek.

Edinilen bilgiye göre Genelkurmay’da olası tampon bölgenin türün ne olacağı- cep tampon mu, hat tampon mu?-, genişliği ve derinliğinin ne olacağı üzerinde harekat planlaması başladı.

 

Genelkurmay planlama yapıyor

 

Genelkurmay, her türlü olasılığa karşı çok sayıda planlama yapıyor.  Planlama, çeşitli tampon bölgeler üzerinden - cep tampon, hat tampon, derinlik ve genişlik- yapılıyor. Her plan için, hangi birliklerin ve kaç sayıda askerin harekata katılacağı ayrı ayrı hesaplanıyor. O bölgeyi korumak için yeterli olacak birlik tipi ve sayısı belirleniyor.

Tampon bölge kesinleşince de, bunun türüne göre yapılmış olan plan uygulamaya konulacak.

 

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