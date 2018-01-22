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Dünya

ABD'den son Afrin açıklaması: Kaygılıyız

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Güvenli bölge konusunda birlikte çalışmayı umuyoruz

22 Ocak 2018 19:44

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, kaygılı olduklarını açıkladı. Tillerson, bir sonraki açıklamasında da Suriye'nin kuzeybatısında 'güvenli bölge' oluşturulması için Türkiye'yle birlikte çalışmayı umduklarını kaydetti.

İngiltere’nin başkenti Londra’ya giderken gazetecilere bir açıklama yapan Tillerson, “Kuzey Suriye’deki Türkiye olayı konusunda kaygılıyız” dedi. Taraflara itidal ve sivil ölümlerini en aza indirme çağrısı yapan Tillerson, ABD’nin Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte ne yapılacağına bakmayı hedeflediğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin kendi vatandaşlarını terör unsurlardan koruma konusundaki meşru hakkını tamamen tanıyor ve takdirle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Güvenli bölge konusunda birlikte çalışmayı umuyoruz"

İlerleyen saatlerde bir açıklama daha yapan Tillerson, Suriye’nin kuzeybatısında oluşturulabilecek “güvenli bölge” konusunda ABD’nin Türkiye ile birlikte çalışmayı umduğunu söyledi. Reuters’ın aktardığı ifadelerine göre Tillerson hem Ankara ile hem de “sahadaki güçlerle” bölgede nasıl istikrar sağlanabileceğine dair görüşmeler yaptıklarını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarına saygı gösterdiklerini yineledi.

Savunma Bakanı: Birlikte çalışıyoruz, çıkış yolu bulacağız

Güneydoğu Asya’ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Savunma Bakanı James Mattis, Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili olarak, "Türkiye açık sözlüydü. Hava saldırısını yapmadan önce bunu yapacaklarına dair bizi uyardılar” demişti. 

TIKLAYIN - ABD'den 'Afrin' açıklaması: Türkiye bizi uyardı, önümüzdeki dönem için birlikte çalışıyoruz

ABD askerlerinin, bölgedeki savaşçılara sağlanan silahların Türkiye'ye karşı kullanmayacağını garanti edecek şekilde konuşlandırıldığını savunan Savunma Bakanı, "Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var. Önümüzdeki döneme ilişkin birlikte çalışıyoruz. Bir çıkış yolu bulacağız” diye eklemişti.

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