Diyarbakır'da ortak açıklama: Afrin operasyonunu derhal durdurun

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına ilişkin olarak Diyarbakır'daki Kürt partileri ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada operasyonun derhal durdurulması talep edildi.

Polisin yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı toplantıya ÖSP, HDP, DBP, Azadi Hareketi ve DTK katıldı. Azadi Hareketi binasında yapılan toplantıda açıklama, hem Türkçe hem Kürtçe okundu.

Ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Devleti’nin Afrin’e yönelik geliştirdiği bu saldırı Kürtleri yok etme politikasının bir parçasıdır. Biz Kürdistani parti ve örgütleri olarak bu saldırıları red ediyoruz ve biliyoruz ki bu saldırılar iddia edildiği gibi sadece Afrin veya bir kesime karşı değil, hepimize karşı geliştirilen saldırılardır. Burada siviller ve çocuklar katledilmektedir ve ülkemiz yok edilmektedir. Bizlerin hak ve özgürlüklerimize karşı geliştirilen bu saldırılara karşı elimizden gelen tüm çabamızı göstereceğimiz bilinmelidir. Buradan AKP Hükümetine sesleniyoruz; şimdiye kadar bu ülkede Kürtlere karşı yürütülen yok sayma ve savaş politikalarıyla hiçbir sorun çözülmemiştir. Bu politikalarda ısrar etmenin bölgede hiçbir sorunu çözmediği ve çözmeyeceği de bir gerçekliktir. Türk Devleti bölgede yaşayan Kürt halkı ve diğer halkların temsilcileriyle barış ve diyalogu esas alarak sorunları çözme yolunu seçmelidir. Bu yöntem seçilmezse toplumlar arası sorunlar gittikçe derinleşecek ve büyüyecektir. Her zaman barış ve huzurdan bahsedenler , barış ve huzur yöntemlerini devreye sokmak zorundadırlar, savaşı değil.

AKP iktidarı Afrin’e yönelik saldırıyı hem kendi kamuoyunu hem de uluslar arası kamuoyunu kandırmak amacıyla bir barış operasyonu olarak adlandırmaktadır. Oysa ki her kes görmekte ve bilmektedir ki bunun gerçekle alakası yoktur. Bu saldırı Kürt halkının kazanımlarına karşıdır ve Kürtlerin bir statüye kavuşmamaları için yürütülen bir savaştır.

Daiş çetelerine karşı yürütülen savaşta Kürdistan savaşçılarının gösterdiği kahramanlık tüm dünyada ve özellikle de batı ülkelerinde takdir edilen bir durum oldu. Ancak Kürdistani güçlere saldırılar olduğunda ise aynı devletlerin sesleri çıkmamakta ve seyirci kalmaktadırlar. Bu tutum kabul edilebilir vicdani, insani ve demokratik bir tutum değildir. Nasıl ki her halkın kendi çıkarları ve hakları varsa, Kürt halkının da kendi toprakları üzerinde doğal ve meşru yollardan kendisini ve topraklarını koruma hakları vardır.

Bu temelde tüm vicdan sahibi kişi, kurum, toplum kesimleri ve tüm dünya devletleri, AKP Hükümetinin bu insanlık dışı saldırılarını durdurmaya çağırıyoruz. Afrin’e dönük yapılan bu işgal girişimine karşı tüm Kürdistan halkını, demokratik eylem ve etkinliklerini yükseltmeye çağırıyoruz."

