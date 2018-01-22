Barzani'den 'Afrin' açıklaması

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani, uzun süren suskunluğunu bozdu. Barzani, Türkiye’nin Afrin operasyonuna ilişkin bir mesaj yayımladı.Mesajında savaş ve şiddetin sorunları çözemeyeceğini söyleyen Barzani, “Afrin’deki sivil can kayıplarından dolayı endişeliyiz. Savaş ve şiddetle sorunlar daha da derinleşip büyüyecektir. Afrin’e yönelik saldırıların en kısa sürede bitmesini ümit ediyoruz. Savaş ve şiddet sorunları daha da büyütür”dedi. Sorunların çözümü için en iyi yolun barışçıl yöntemlere başvurmak olduğu ifade eden Barzani, savaşın devam etmesinin beraberinde olumsuzlukları getireceğini söyledi.