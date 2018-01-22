ABD'den 'Afrin' açıklaması: Türkiye bizi uyardı, önümüzdeki dönem için birlikte çalışıyoruz

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı "Zeytin Dalı" harekâtıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Mattis, "Türkiye açık sözlüydü. Hava saldırısını yapmadan önce bunu yapacaklarına dair bizi uyardılar" dedi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Mattis, Güneydoğu Asya’ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Mattis, "Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var. Önümüzdeki döneme ilişkin birlikte çalışıyoruz. Bir çıkış yolu bulacağız." diye konuştu.

Mattis ayrıca Suriye'deki Amerikan askerlerinin, ABD'nin bölgedeki savaşçılara sağladığı silahların Türkiye'ye karşı kullanmayacağını garanti edecek şekilde konuşlandırıldığını belirtti.

IŞİD'le mücadelede Kürt ve diğer ABD destekli savaşçıların etkisini kanıtladığını ifade eden Mattis, TSK'nın Afrin'de düzenlediği operasyon nedeniyle bölgede bulunan ABD askerlerinin risk altında olmadığını da ekledi.