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15 Temmuz Darbe Girişimi

ABD’den ‘Gülen’in iadesi talebi sürecinde yardımcı olmak için Ankara’ya ekip gönderelim’ teklifi

“Onlara talebin işleme konması sürecinde yardım teklif ettik”

22 Temmuz 2016 01:17

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Fethullah Gülen’in iadesi talebi sürecinde Ankara’ya yardımcı olması için Türkiye’ye bir ekip göndermeyi teklif etti.

Sputnik'in haberine göre, günlük basın toplantısında, Fethullah Gülen’in iadesi teklifiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, “Onlara talebin işleme konması sürecinde yardım teklif ettik, hatta eğer kabul ederlerse bir ekip göndermeyi de önerdik” dedi.

15 Temmuz’daki darbe girişiminin arkasında olmakla suçlanan ve Türkiye tarafından iadesi istenen Gülen’le ilgili delilleri toplamanın ABD’nin sorumluluğu olmadığını belirten Kirby, Washington’ın ekip yollama teklifine de Ankara’dan yanıt gelmediğini ifade etti.

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