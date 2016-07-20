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15 Temmuz Darbe Girişimi

ABD'den Gülen'in iadesi için açıklama: Önemli olan sürecin ilerlemesine izin vermek

Bozdağ, iade talebinin ABD'ye gönderildiğini söylemişti

20 Temmuz 2016 22:03

ABD'den Fethullah Gülen'in Türkiye'ye verilmesine dair yeni bir açıklama daha geldi. ABD Büyükelçisi John Bass’ın yaptığı açıklamada "Önemli olan yasal sürecin ilerlemesine izin vermek" denildi. Bass "Türkiye'ye birçok kez, 'Gülen'in darbe girişimiyle ilgisini kanıtlayacak belgeler elinde varsa onları almaktan memnun oluruz ve yakın bir şekilde sizlerle çalışırız' dedik, bu hafta içinde. Ancak burada önemli olan yasal sürecin ilerlemesine izin vermek ve olası sonuçlarla ilgili hipotezlerde boğulmamak" dedi.

 

Bozdağ: Talebi ilettik

 

Adalet Bakanı Bekir BozdağFethullah Gülen’in iadesinin elektronik ortamla ABD'ye iletildiğini belirterek, "Bu istek talebinde geçici olarak tutuklanmasını talep ettik" demişti.

 

Gülen'den ABD'ye 'iade talebini reddedin' çağrısı

 

Fethullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ABD’li yetkililere Türkiye’den gelecek iade taleplerini reddetme çağrısında bulundu.

Erdoğan, Obama ile iade durumunu konuştu

 

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, ABD Başkanı Barack Obama'yla yaptığı telefon görüşmesinde, Fethullah Gülen'in iade durumununu konuştuğu öğrenildi.

 

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