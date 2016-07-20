ABD'den Gülen'in iadesi için açıklama: Önemli olan sürecin ilerlemesine izin vermek

ABD'den Fethullah Gülen'in Türkiye'ye verilmesine dair yeni bir açıklama daha geldi. ABD Büyükelçisi John Bass’ın yaptığı açıklamada "Önemli olan yasal sürecin ilerlemesine izin vermek" denildi. Bass "Türkiye'ye birçok kez, 'Gülen'in darbe girişimiyle ilgisini kanıtlayacak belgeler elinde varsa onları almaktan memnun oluruz ve yakın bir şekilde sizlerle çalışırız' dedik, bu hafta içinde. Ancak burada önemli olan yasal sürecin ilerlemesine izin vermek ve olası sonuçlarla ilgili hipotezlerde boğulmamak" dedi.

Bozdağ: Talebi ilettik

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen’in iadesinin elektronik ortamla ABD'ye iletildiğini belirterek, "Bu istek talebinde geçici olarak tutuklanmasını talep ettik" demişti.

Gülen'den ABD'ye 'iade talebini reddedin' çağrısı

Fethullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ABD’li yetkililere Türkiye’den gelecek iade taleplerini reddetme çağrısında bulundu.

Erdoğan, Obama ile iade durumunu konuştu

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, ABD Başkanı Barack Obama'yla yaptığı telefon görüşmesinde, Fethullah Gülen'in iade durumununu konuştuğu öğrenildi.