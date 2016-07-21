Bülent Arınç: Silahlı terör örgütünün Fethullahçı olduğunu o gece öğrendim; bana ahmak diyebilirsiniz!

Geçmişte 'paralel yapı'yla ilgili davalar konusunda "Üstüme cübbeyi tekrar geçirmeyi arzu ediyorum" diyen AKP kurucularından Bülent Arınç, 15 Temmuz darbe gecesine ilişkin olarak “Şunu herkesin bilmesi gerekir, bunu ben darbe gecesi öğrenmekle beraber “Ne kadar da ahmak bir insanmışsın, herkes söylüyordu, herkes bunu söylüyordu, sen itiraz ediyordun diyebilir. Silahlı terör örgütünün Fethullahçı olması o gece ortaya çıkan bir olaydır. Ben o gece öğrenmiş olabilirim, sayın Cumhurbaşkanımız da Genelkurmay Başkanımız da o gece öğrendi” dedi.

Arınç'ın Manisa Medya'ya konuştuğu ve "Bu silahlı darbeyi yapanın Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olduğuna dair bir şüphem yok" ifadelerini kullandığı açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Ortada artık en net gözle görülür bir silahlı darbe girişimi var.

"Söyleyeceğim çok şey var, Cumhurbaşkanımızın tespitlerine katılıyorum. Bu silahlı darbeyi yapanların Fethullahçı Terör Örgütü olduğuna dair bir şüphem yok.

"O zaman da benim için bu örgütle şu veya bu şekilde onları müdafaa edici konuşmalar yapıyor itirazlarına maruz kaldım. Bunlar dayanaksızdı. Bu mücadelede ne yapılması gerektiğini çok açık şekilde ifade ettim.

"Darbe girişimi rezil oldu, başındaki sonundaki hepsi yargının önüne çıkacak hale geldi. Darbeyi yapan sadece FETÖ’ye bağlı askerler mi? Başka bir tartışma, farklı bir koalisyon yapıldığını da söylüyor. Kimse bu alçaklar FETÖ mensuplarıyla başka koalisyon yaptıkları güçlerle aydınlatılmalı."