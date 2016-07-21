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15 Temmuz Darbe Girişimi

Abdullah Gül: Darbe teşebbüsünü Gülen cemaati mensuplarının organize ettiği deşifre oldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

21 Temmuz 2016 19:21

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak, "Silahlı Kuvvetlerimizin içine örgütlenen ve bugün açıkça deşifre olan Gülen cemaatine mensup birçok askerin organize olmasıyla yönetimin ele geçirilmesi ve bir darbe teşebbüsü söz konusu oldu" dedi. "Her şey akla gelebilirdi ama halkın temsilcisi, bütün görüşlerin temsil edildiği planlı şekilde bombalanacağı hiç akla gelmezdi doğrusu" diyen Gül, "Büyük bir üzüntü içindeyiz. Mevcut yasalar içerisinde, anayasa, kanunlar uygulanacak. Hak ettikleri cezayı göreceklerdir" ifadesini kullandı. 

Meclis'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Gül, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

"Maalesef 15 Temmuz’da tarihimizin utanç sayfalarından birini yaşadık. Silahlı Kuvvetlerimizin içine örgütlenen ve bugün açıkça deşifre olan Gülen cemaatine mensup birçok askerin organize olmasıyla yönetimin ele geçirilmesi ve bir darbe teşebbüsü söz konusu oldu. Her şey akla gelebilirdi ama halkın temsilcisi, bütün görüşlerin temsil edildiği planlı şekilde bombalanacağı hiç akla gelmezdi doğrusu. Büyük bir üzüntü içindeyiz. Mevcut yasalar içerisinde, anayasa, kanunlar uygulanacak. Hak ettikleri cezayı göreceklerdir. Bu işi yapanlar Türkiye’de Afrika ülkesi, maalesef dünyanın başka bölgelerindeki Latin Amerika ülkelerindekine benzer bir şey yaptılar. Halka kurşun çektiler, tanklarla ezdiler. Komutanlarına en büyük saygısızlığı ve itaatsizliği yaptılar. Birçok şehitler verildi, bu vesileyle, önce bütün cesaretle vatan için, millet için canını feda eden vatandaşlarımız, askerlerimiz, polislerimiz var. Hepsini rahmetle anıyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Şüphesiz ki hak ettikleri cezayı suçlular göreceklerdir.

Bu baskının önlenmesinde Sayın Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın, tüm siyasi partilerin, TBMM Başkanı’nın, herkesin sağlam bir duruş sergilemesi örnek davranışlar olmuştur. İnanıyorum ki Türkiye bu acıları atlatacaktır ve en normal günlere dönecektir. Siyasi partiler arasındaki yapıcı diyalog, iktidar ve muhalefet, tüm halkın beklediği bir manzaraydı. Ben de bizzat gördüm. Bütün parti başkanları, Başbakan ve Meclis Başkanı’yla birlikte olduk. Türkiye bunları geride bırakacaktır, tekrar parlak günlere süratli bir şekilde dönecektir. Milletimizin başı sağolsun, şehitlerimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Sayın Başbakan’ı, Sayın Genelkurmay Başkanı’nı ziyaret ettim. Bu vesileyle parti temsilcileriyle görüşme fırsatım oldu. Tekrar herkese geçmiş olsun, milletimizin başı sağolsun."

Sayın Cumhurbaşkanı’yla görüşmenizde gündem ne olacak?

Gündem bu konuştuklarımız olacak.

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