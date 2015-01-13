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Dünya

ABD'den Charlie Hebdo itirafı: Üst düzey birini yollamalıydık

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, Paris'te düzenlenen yürüyüşe ABD'den üst düzey kimsenin katılmamasının hata olduğunu söyledi

13 Ocak 2015 00:11

ABD yönetimi, Fransa’nın başkenti Paris’te geçen hafta yaşanan ve 17 kişinin ölümüyle terör olaylarının ardından düzenlenen ‘Terörü lanet ve Fransa halkıyla dayanışma yürüyüşüne’ üst düzeyde katılmamanın hata olduğunu itiraf etti.

ABD Başkanı Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın, Paris’teki yürüyüşe katılmamaları, ABD kamuoyu ve medyasında yoğun eleştirilere yol açarken, Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, aralarında Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da bulunduğu 40 dünya liderinin katıldığı mitinge ABD’nin üst düzeyde katılmamasının hata olduğunu söyledi.

Earnes: ‘‘Doğrusunu söylemek gerekirse, daha üst düzey birini yollamalıydık. Şundan şüphe yok ki, başkan ya da başkan yardımcısının, milyonlarca kişinin katılacağı bir mitinge gitmesi, güvenlik yüzünden birçok kişiyi etkileyecekti’’ dedi.

Fransa tarihindeki en büyük mitinglerden biri olan ‘‘Terörü lanet ve Fransa halkıyla dayanışma yürüyüşüne’’ o sırada başka görüşmeler için Paris’te bulunan ABD Adalet Bakanı Eric Holder da katılmamış, ABD’yi Fransa Büyükelçisi Jane Huntley temsil etmişti.

 

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