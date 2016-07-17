ABD’den Bakan Soylu’nun “Darbe girişiminin arkasında ABD var” sözlerine tepki: İkili ilişkiye zarar verir

ABD, Türkiye'deki bazı hükümet yetkililerinin darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı John Kerry'nin bu tür açıklama ve imaların Türk-ABD ilişkilerini zedeleyeceğini belirttiği aktarıldı.

Türkiye'de bazı yetkililer darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğunu belirten veya ima eden açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu: Girişimin arkasında ABD var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Cumartesi günü 'darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğunu' söyledi.

Soylu, "Darbenin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Oradan yayınlanan birkaç dergi, bir kaç aydır faaliyette bulunuyordu. Biz ABD'ye aylardır Fethullah Gülen konusunda bir mesaj veriyoruz. ABD bize Fethullah Gülen'i vermek zorundadır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu darbe girişimiyle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kerry ve Çavuşoğlu görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Kerry'nin Türkiye'ye darbe girişiminin araştırılmasıyla ilgili desteğini yinelediği belirtti.

Kirby, bununla birlikte Kerry'nin girişimi ABD ile ilişkilendiren açıklama ve imalar konusunda rahatsızlığını söylediğini de aktardı:

"Kerry, ABD'nin, soruşturmayı yürütmesinde Türk yetkililere yardım etmek istediğini açık olarak dile getirdi. Ancak ABD'nin başarısız darbe girişimindeki imaların veya iddiaların tamamen yanlış olduğu ve ikili ilişkilere zarar vereceğini de söyledi.”

Kirby, görüşmede Kerry'nin Türkiye'de demokratik olarak seçilmiş hükümete desteğini yinelediğini de belirtti.

Sözcü ayrıca, Kerry'nin Türk hükümetini itidalli davranmasını ve darbe girişimiyle ilgili soruşturmada hukukun üstünlüğüne saygı göstermeye çağırdığını da söyledi.

Erdoğan'dan ABD'ye: Gülen'i teslim et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD'ye çağrı yaparak Fethullah Gülen'i kendilerine teslim edilmesi talebini tekrarlamıştı.

Erdoğan Cumartesi akşamı İstanbul'da yaptığı açıklamada ABD'ye seslenerek şunları söyledi:

"Ben buradan Amerika'ya sesleniyorum, Amerika'ya sesleniyorum, Sayın Başkan'a sesleniyorum, diyorum ki; Sayın Başkan sizin kendinize bunu söyledim, 'Pensilvanya'daki 400 dönüm arazinin içinde yer alan bu zatı ya deport edin ya da bize verin' demiştim ve bunların darbe girişimi içerisinde olduğunu size söylemiştim ama dinletemedim.

"Şimdi bugün bu darbe girişiminden sonra tekrar sesleniyorum, diyorum ki; Pensilvanya'daki bu zatı artık Türkiye'ye teslim edin."