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15 Temmuz Darbe Girişimi
Deutsche Welle

ABD: Darbe ithamı ilişkilerimize zarar verici nitelikte

ABD, Türkiye'deki darbe girişiminde pay sahibi olduklarına dair iddiaları sert biçimde geri çevirdi.

17 Temmuz 2016 12:05


ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin sözcüsü John Kirby, Kerry'nin Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu bir kez daha telefonla arayarak darbe girişiminin soruşturulması konusunda işbirliği yapabileceklerini söylediğini belirtti. Sözcü, ABD Dışişleri Bakanı'nın ayrıca Çavuşoğlu'na, kamuoyu önünde "ABD'nin darbe girişiminde payı olduğu yönündeki ima ve iddiaların 'tamamen yanlış' ve ABD-Türkiye ilişkilerine "zarar verici nitelikte" olduğunu açık şekilde dile getirdiğini söyledi.

Öncesinde Lüksemburg'da açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Türkiye'de darbe girişimiyle ilgili olarak başlatılan soruşturma sürecine yardımcı olmak istediklerini açıklamış, Türk hükümetini, ABD'de yaşayan Fethullah Gülen ile ilgili eldeki her tür kanıtı paylaşmaya çağırmıştı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Fethullah Gülen ile ilgili kendilerine iletilmiş bir iade istemi bulunmadığını da sözlerine ekleyerek darbe girişimini düzenleyenler ile ilgili anayasal sürecin işletileceğini umduğunu kaydetmişti.

"Darbenin arkasında ABD var"

Bazı ordu mensuplarının 15 Temmuz gecesi başlattığı darbe girişiminin bastırılmasının ardından Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, canlı televizyon yayına bağlanarak darbenin arkasında ABD'nin olduğunu söylemişti.

Soylu, "Darbenin arkasında ABD var. Oradan yayınlanan birkaç dergi, birkaç aydır faaliyette bulunuyordu. Biz ABD'ye aylardır Fethullah Gülen konusunda mesaj veriyoruz. ABD Fetullah Gülen'i vermek zorundadır" ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım da, dün yaptığı açıklamada darbede girişiminin sorumlusu olarak Fethullah Gülen'i işaret etti ve Gülen'in yaşadığı ABD'yi Gülen'i korumakla suçladı. Yıldırım, "Arkasında duracak ülke göremiyorum, bunun arkasında duracak ülke Türkiye’ye dost değildir. Türkiye’ye karşı ciddi bir savaşın içindedir" diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kısıklı'da yaptığı konuşmada “Paralel yapının darbe girişiminde olduğunu ABD'ye daha önce söylediğini ama dinletemediğini” ifade etmişti. Erdoğan Fethullah Gülen'i kastederek, “ABD'ye sesleniyorum. Sayın Başkan'a sesleniyorum. Bu zatı artık Türkiye'ye teslim edin” şeklinde konuşmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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