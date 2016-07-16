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15 Temmuz Darbe Girişimi

ABD'den Fethullah Gülen açıklaması: İade için resmi talep almadık, Türk hükümeti meşru kanıt sunmalı

Kerry, "Darbe girişiminin soruşturulması için Türkiye'ye yardım etmeye hazırız" dedi

16 Temmuz 2016 21:12

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Lüksemburg ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada "Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesine dair herhangi bir resmi talep almadıklarını" söyledi. Kerry, açıklamasında "Türk hükümetini meşru kanıtları bize sunmaya davet ederiz" ifadesini de kullandı. 

Reuters'ın haberine göre, darbe girişiminin soruşturulması konusunda ABD'nin Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduğunu belirten Kerry, "Sayın Gülen hakkında sorulacak sorular olduğunu tahmin ediyoruz" diye ekledi. Kerry, sözlerine "Ve Türk hükümetini, her zaman yaptığımız gibi, detaylı inceleme ürünü her meşru kanıtı bize sunmaya davet ederiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Fethullah Gülen ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Fethullah Gülen’in bir terör örgütünün başı olduğu zaten bizim bildiğimiz ve MGK kararı da dahil her türlü iade talebini de yaptığımız birisidir. Dün akşam yaşanan olaydan sonra bu adamın, bu çete liderinin, bu terör örgütü başının arkasında duracak ülke göremiyorum. Bunun arkasında duracak ülke dost değildir, Türkiye’ye karşı savaşım içindedir."

 

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