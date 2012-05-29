ABD'de yeni moda: Sevgilinizi koklayarak bulacaksınız!

- Eser Teker

GQ/29. 05. 2012

İçgüdülerinize ne kadar güvenirsiniz? Bilim insanlarına soracak olursanız; söz konusu ideal partneri bulmak olduğunda onlara sonuna kadar güvenebilirsiniz. Feromonlar, yani canlılarda aynı türün bireyleri arasında sosyal düzeni ve eşleşmeyi sağlayan doğal kimyasallar, insanlarda da cinsel çekimin düzenleyicileri. Başka bir deyişle karşı cinsin kokusunda algıladığımız feromonlar ondan hoşlanıp hoşlanmadığımızı beynimize söylüyor. Uzmanlara göre kokusundan hoşlanmadığınız biriyle çiftleşmeniz genetik olarak uygunsuz. Bu yüzden ideal eşi seçmenin en güvenli yolu onu koklamaktan geçiyor. Tabii medeniyet çerçevesinden bakıldığında bir kadını durup duruken koklamak pek hoş bir manzara değil. Telaşa mahal yok; müstakbel sevgilinizi kokusundan tanıyabileceğiniz Amerika'nın yeni "çiftleşme" trendi feromon partileri gitgide yaygınlaşıyor.

İlk kez sanatçı Judith Prays liderliğinde düzenlenmeye başlayan feromon partilerinde insanlar bir araya gelip birbirini koklamıyor. Aslında bu biraz daha karmaşık bir süreç. Çünkü feromonlar bir anda salgılanan ve karşı cins tarafından algılanan izler değiller. Bir feromon partisine katılmadan önceki üç gece boyunca aynı t-shirt ile yatmalı ve gündüzleri onu kilitli bir poşet içinde buzdolabında saklamalısınız. Böylece feromon izinizi sabitlemiş oluyorsunuz.

Partiye giderken de t-shirt'ünüzü poşetiyle birlikte yanınızda getiriyorsunuz, size verilen numarayı da içine atıp erkekler masasına bırakıyorsunuz. Artık seçilmeye hazırsınız. Sonra sıra sizin seçiminize geliyor. Bu aşamada isimlerin ve görünümlerin hiçbir önemi yok. Kadınlar masasına bırakılan poşetleri deneyerek size en yakın gelen kokuyu bulmaya çalışıyorsunuz. Poşetteki numara sizin müstakbel partnerinizin numarası. Ekranda onu gördüğünüzde numarasından tanıyıp doğrudan yanına gidip tanışabilirsiniz, çünkü çok geçerli bir bahaneniz var. Denemeye değer mi? Kesinlikle; zaten girişiminiz mutlu sona ulaşmasa bile katılanlara bakılırsa bu eşleşme sürecinin çok eğlenceli olduğu kesin. Hem, kim sizi kendinizden daha iyi tanıyabilir ve yönlendirebilir ki?