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Yaşam

Erkekler ‘zamanlı seks’ nedeniyle aldatıyormuş!

İngiltere’de yapılan araştırma bebek sahibi olmaya çalışan çiftlerin doktorların belirlediği ‘zamanlama’ nedeniyle seks hayatlarında sorun yaşadığını ortaya koydu

20 Mayıs 2012 19:30

İngiltere’de yapılan ve “Journal of Andrology” dergisinde yayınlanan araştırma bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin “zamanlı seks” nedeniyle sorunlar yaşayabileceğini ortaya çıkardı.

Bilim insanları bebek sahibi olmak için belirli zamanlada birlikte olan çiftlerin stres yaşayabildiklerini ve özellikle bu durumun erkeklerde iktidarsızlığa neden olabildiğini belirtti.
 
Çalışmaya gerçekleştiren uzmanlar 400 erkeğin %10’unun yaşadıkları stresten dolayı eşlerini aldattığını söyledi.
 
Konuyla ilgili olarak “Independent” gazetesine konuşan “Care Ferility” kliniğinin direktörü Dr Simon Fishel şunları söyledi:
 
“Stres faktörü kadını da erkeği de etkiler. Bebek sahibi olmaya çalışırken yaşanan herhangi bir olumsuzlukla mücadele etme yöntemleri, çiftlerin ilişkisinin geleceğini de belirler.”

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