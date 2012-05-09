Kadınlar porno hakkında ne düşünüyor?

Deniz Özturhan

GQ /08.05.2012 Kadınlar da porno sever - yani imkan verilse sevebilirler- Kadınların pornoyla imtihanı ekseriyetle utanç, tiksinti ve korkuyla özdeş bir süreç. Peki ama neden? Bu yapımlardan bizim de verim almamız gerekmez miydi? Sınıfımızın kadrolu psikopatı Gökhan Ali, 11 yaşındaki naif kız ekibimizi “hortumlu adam”la tanıştırdığında, henüz Photoshop’un varlığından habersizdik. İş bu sebeple, kasıktan yere uzanan bir uzvun başına, köy sofrasına oturur gibi çöreklenmiş kadınlar görünce, çığlıklarla sağa sola kaçıştık. Yıllar sonra İstanbul’daki ilk senemde, pornonun çeşitliliği üzerine yeni bir aydınlanma yaşadım. Kadıköy Yazıcıoğlu mevkiinde, aniden omuz hizamda beliriveren türlü amcalar kulağıma, “Abla cüceli var, zencili var” diye fısıldayarak, dimağımın bir kısmını daha yaktılar. Velhasıl, internet epey bir gelişene kadar porno benim için de, “kaç kaç kaç”la özdeş bir aromaydı hayatta. Evet, biz kadınların pornoyla imtihanı çoğunlukla utanç, korku, tiksintiyle lekelenmiş bir süreç. Peki ama neden? Neden aslen zevk vermek için tasarlanmış bu yapımlardan verim alamıyoruz? Kadınların pornoyla mesafeli ilişkisini irdelemek amacıyla, 22-43 yaş aralığındaki, son derece güzel ve seksi kadınlardan oluşan fokus grubuma, çeşitli sosyal deneyler uyguladım. İşte aldığım sonuçlar...

Bize göre porno vardı da, biz mi izlemedik? % 23

Pornoda bütün kategorilerin erkeklere özel düşünüldüğü bir gerçek. Bugün “ebony, milf, Asian” bulunan bir sektörde, sadece Norveçli ve İngiliz delikanlılarının boy gösterdiği, bir “Süt Kardeşler” kategorisi niye olmasın?

Kadınların zevk almaktan ziyade zulüm gördüğü yapımlar var. % 43

Zulmün çeşitlerine girmeyeceğim lakin, kadınlar özellikle hemcinslerinin aşağılandığı “Bangbus” gibi çalışmaları izlediklerinde, kendilerini o kadınların yerine koyuyor ve bu işten soğuyorlar.

Kız arkadaşım Şahin K. videosu gösterdiği gün, o defteri kapattım. % 2

Bunu ben yaptım, hem de en samimi dostlarıma. Onlara denizin buz gibi sularından gelen videolar izlettirdim, pişmanım.

Sırt üstü yatarken bile tavanı işaret eden memeler, bana hiç inandırıcı gelmiyor. % 36

Ah Vivid, vah Vivid. California’nın silikonlu tepeleri, yalan çığlıklar, inlemeler... İçimizi kuruttunuz. Neyse ki artık 1 milyar insanın internette amatör kaydı var. Çok daha azmettirici.

Tek başıma bakmam ama sevgilim tavsiye ederse tatsızlık çıkarmam. % 68

Bu sevindirici bir haber. Demek ki benden aldığınız tüyolarla partnerlerinize pornoyu sevdirmeniz mümkün. Hülasa saygıdeğer GQ beyleri, çalışmalarımız gösteriyor ki, kadınlarımız pornoyla barışmak için destek ve teşviklerinizi bekliyor. Ben de “İkili ilişkilerde teşvik, tek taştan kıymetlidir” saptaması yaparak çekiliyorum.

Püf noktaları

Evde kendi imkanlarınızla porno üretmek istiyorsanız, o kayıtlar konusunda son derece paranoyak olun. Kayıt cihazları ve bilgisayarların en çok çalınan eşyalar olduğunu unutmayın.

Partnerinize porno izleme teklifi götürmeden önce, fantezilerini ve ilgi alanlarını öğrenmeye çalışın. Kadının karşısına direkt bondage ile çıkıp dimağını geri dönüşü olmayacak şekilde yakmayın.

Pornoyu cinselliğin odak noktası ve / veya ikamesi haline getirmekten kaçının.

Sevgilinizle porno izlerken, “o kadını” mümkünse çok beğenmeyin. Maazallah sevgilinizden güzel olduğunu, iyi seviştiğini ima etmeye kalkmayın. Siz de bir Rocco değilsiniz en nihayetinde.