İşte rakamlarla seks ve ilginç istatistikler

Merve Baran

GQ /31.03.2012

Ne kadar sürer, haftada kaç kez normaldir, kaç kalori yakılır? Konu seks olan olunca binlerce rakam havada uçuşuyor. GQ Seks Editörü Merve Baran en ilginç "sekstatistikleri" derledi.

200: Ortalama bir insanın 30 dakikalık seks sonunda yaktığı kalori miktarı

Spora gitmeyi boşverin, onun yerine seks yapın. Koşu bantlarında bir yerlere ulaşamadan koşmaktan bıkmadınız mı? Seks bira göbeğinizi yok edemeyebilir ama yarım saat kardiyodan daha eğlenceli olduğu kesin.

12: Ayrı odalarda uyuyan evli çiftlerin yüzdesi

Birçok çift horlayan bir eş veya yatakta ekstra bir çocuk gibi farklı sebeplerden yalnız uyumayı seçiyor. Günümüzün yoğun şehir hayatı düşünülürse uzun vadede kesintisiz ve verimli bir uyku her şeyin önüne geçebilir. Bazı durumlarda tek başına uyumak daha sağlıklı olsa da kendinize seks için gerekli zamanı ayırdığınızdan emin olun. Çünkü isteseniz de istemeseniz de gözden uzak, libidodan uzak durumu doğabilir.

9: Ereksiyon olmamış penisin santim olarak ortalama uzunluğu

Erkeklerin çoğu penis boyunu ortalamanın altında zanneder. 9-9.5 santim ereksiyon olmamış normal bir penis boyu, 12.5-15 cm ise ereksiyon halindeki ortalama boyu olarak kabul ediliyor. 15 cm’in üzerindeyse kendinizi uzun boylu kategorisine dahil edebilirsiniz. Tabii kadın orgazmını sağlayan sinir uçlarının çoğu vajinanın dış yüzeyinde ve bir kısmı da vajina kanalının ilk 5-6 santimlik bölümünde yer aldığına göre ortalama bir penis yeter de artar bile. Zaten kadınlar için “Boyut önemli değil” klişesi bir efsane değil. Araştırmalar destekliyor. Kadınlar penisin ebadından çok temizliğini önemsiyor. Yani beyler, bırakın elinizdeki cetvelleri, hapları, duşa koşun!

103: Ortalama bir insanın senede yaptığı seks sayısı

İnsanlar çoğu zaman ne sıklıkta seks yapmaları gerektiğini merak eder. Oysa doğru ya da yanlış bir rakam yok. Seks oranları ülkeden ülkeye değişse de dünya ortalaması yılda 103. Uzmanlar seksin seksi çektiğini doğruluyor. Hani işleyen demir ışıldar misali, ne kadar çok seks yaparsanız libidonuz da o kadar yükseliyor. Haftada en az 1 kez seks yapan kadınların libidosunda artış görülüyor.

2: Erken boşalma sayılmaması için geçmesi gereken dakika sayısı

Erken boşalma erkeklerde en sık rastlanan rahatsızlık. Uzmanlar her 3 erkekten 1’inin başına gelen bir problem olduğunu söylüyor. Erken boşalma kesinlikle erkeğin tembel, bencil veya tecrübesiz olduğunun göstergesi değildir. Anın şartlarına bağlı olabileceği gibi genetik de olabilir. Erken boşalma sorunu yaşayan erkeklerin çoğu bırakın 2 dakikalık birleşme yaşamayı, henüz ön sevişme aşamasındayken boşalıyor. Ama işin iyi yanı, mavi hapa bile gerek kalmadan bazı davranışsal terapiler ile çözülebilecek bir sorun.

48: Hayatlarında en az bir kez orgazm taklidi yaptığını söyleyen kadınların yüzdesi

Uzmanlar durum ve yer itibarıyla zaman zaman orgazm taklidi gerekse bile çok da tercih edilecek bir çözüm olmadığını belirtiyor. Taklit kaygan bir zemin. Biri diğerini tetikleyerek kadını dönülmez bir yola sokabilir. Herkes arada bir yorgun olabilir, konsantrasyonunu kaybedebilir, uykusu gelebilir. Ama hanımlar dikkat! Eğer taklidi alışkanlık haline getirirseniz kendi bindiğiniz dalı kesebilirsiniz.

20: Ortalama bir çiftin ön sevişme için harcadığı dakika sayısı

Erkeklerde birleşme ne kadar önemliyse, kadınlar için de ön sevişme o kadar önemli. Uzun ve keyifli bir ön sevişme çiftleri birbirine daha yakınlaştırır ve kadıının tatminini artırır. Ön sevişmenin 10 dakika sürmesiyle 20 dakika sürmesindeki fark bir derbi maçının ilk yarısında çıkmakla, tamamını izlemek arasındaki farkla aynıdır. Cildin vücuttaki en büyük organ olduğunu düşünürsek keşfedilecek noktalar ve olasılıklar sonsuz. Ayrıca beyin en önemli seks organı olduğuna göre, onu biraz kullanarak ön sevişmeyi soyunmadan önce başlatmanın kime ne zararı var?

84: Ev işlerine yardım karşılığında erkeklerini seksle ödüllendiren kadınların yüzdesi

Şaşırdınız değil mi? “Sağlıklı seks” uzmanları küçük seksüel rüşvetlerin sağlıklı bir seks hayatı için yararlı olduğunu söylüyor. Ev işlerinin kadınlar üzerindeki ağırlığı düşünülürse, birlikte yapılan ev işlerini ön sevişmeye çevirmek parlak bir fikir. Beyler aklınızda bulunsun. Araştırmalar kadınların ev temiz ve düzenliyken sekse daha meyilli olduklarını gösteriyor. Bu ipucu sanırım yemeklerden sonra tabağınızı bardağınızı bulaşık makinesine yerleştirmeniz için yeterli motivasyonu sağlamıştır.

20: İş arkadaşıyla seks yaptığını söyleyenlerin yüzdesi

Diyelim ki iş yerinizde çalışan birinden hoşlanıyorsunuz. Onunla bir şey yaşamalı mı yoksa uzak mı durmalı? Günümüzde modern kadınların çoğu artık iş hayatında oldukları için işyerleri de günden güne seks aktivitelerinin kaynağı oluyor. İş hayatı günden güne yoğunlaşıyor ve bekar çalışanlar hayatlarının uyumadıkları kısmının çoğunu ofiste geçiriyor. Sosyal hayata ayrılan zaman azalıp, aday havuzu küçüldükçe ofis aşklarının da çoğalması son derece mantıklı. Tabii dikkat edilmesi gereken noktalar var. Evliyseniz seksüel ihanetin duygusal ihanete dönüşmesi an meselesi. Bekarsanız şeytana uyacağınız iş arkadaşınızın ayrı bir departmanda olmasına, astınız veya üstünüz olmamasına dikkat! Sonuç olarak iş-seks sınırını dikkatli ve kalın bir çizgiyle çizmekte fayda var.