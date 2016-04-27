ABD'de Trump'a destek artıyor

Amerikan NBC kanalının SurveyMonkey ile beraber yaptığı son ankete göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a, Cumhuriyetçiler ve Cumhuriyetçi Parti’ye yakın seçmen arasındaki destek yüzde 50’yi buldu.

Amerikanınsesi.com'un haberine göre, NBC/SurveyMonkey’in Aralık ayından bu yana haftalık olarak yaptığı ankette, Trump ilk kez bu kadar büyük desteğe ulaştı. Trump’ın rakipleri Texas Senatörü Ted Cruz ve Ohio Valisi John Kasich’in ankette gerilediği görülüyor.

Trump'a genel destekte büyük oynamalar yok. Mart ortalarından bu yana adaya destek yüzde 40’ın üzerinde seyrediyor. Dikkat çekici olan son ankette Trump’a Cumhuriyetçiler arasındaki desteğin yüzde 6 artması.

Rakiplerden İşbirliği Kararı

Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania ve Rhode Island’da önseçimler, Trump’ın iki rakibinin stratejik bir anlaşma yaparak Trump’ın delegelerin salt çoğunluğu fazlasını almasını engelleme kararı almasını izliyor.

Trump, bu girişimi “zavallıca” diyerek değerlendirdi ve seçim çalışmalarında adaylık sürecine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Cumhuriyetçi Parti’yi kendisine adil davranmamakla suçlayan aday, sistemin hileli olduğunu ifade etti.

Cruz ve Kasich’in planında asıl hedef Indiana. Kasich, bu eyalette kampanya çalışması yapmayarak, Cruz’un Trump’ı yenme olasılığına destek verecek. Ancak bazı seçmenler bu ortaklıktan rahatsız.

Indiana’da Kathy Hiel, pazar günü rakiplerinin yaptığı bu açıklamaya kadar Trump’a oy vermeye karar vermediğini söylüyor. Seçmen “Şimdi onu desteklemeye mecburum” diyor.

Oregon’un başkenti Oregon City’de Craig Herman ise her şeyin bir tiyatrodan ibaret olduğunu, amaçların basın açıklamalarını enteresan kılmak olduğunu söylüyor.

Ancak yapılan anlaşmaya rağmen Kasich, Indiana’da seçim çalışması yapmayacak olmasına rağmen destekçilerinden yine de kendisine oy vermelerini istedi.

Delege Yarışı

Trump, salı gününe kadar toplam 845 delege topladı. Cruz ise 559 delegenin desteğine sahip. Kasich 148, yarıştan çekilen Marco Rubio ise 171 delege topladı.

Salı günü sonuçlardaki oranlar önemli. Trump’ın süreç sonunda 1237 delegeye ulaşamaması durumunda Temmuz’daki kurultayda parti adaylığını alamaması olasılığı var.

Demokratik Parti’de ise Hillary Clinton, 5 eyaletin 4’ünde rakibi Bernie Sanders’ın önünde gözüküyor.

Salı günündan başarıyla çıkması durumunda Clinton Demokrat Parti adaylığını garantilemeye çok yaklaşabilir. Süper delegelerle beraber Clinton güne 1944 delegenin desteğiyle girdi. Clinton’ın toplamda 2383’e ulaşması gerekiyor.

Temmuz Kurultayı

Matematiksel dezavantajına rağmen 1192 delegeye sahip olan Barnie Sanders, Temmuz ayına kadar yarışı sürdüreceğini söylüyor.

Kendisini demokratik sosyalist olarak tanımlayan aday, maaşların arttırılmasını isterken, lobilerin parasal destek sağlayarak siyasete müdahale etmesini engellemeyi hedefliyor. Sanders ayrıca büyük bankaları bölmek ve sağlık hizmetlerini nüfusun daha fazla bir bölümüne yaymak istiyor. Sanders’a gençler arasında destek çok yüksek.