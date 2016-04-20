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Dünya

ABD'de başkanlık yarışı; New York'taki ön seçimin galipleri Clinton ve Trump

Resmi olmayan sonuçlara göre Trump ve Clinton rakiplerine büyük üstünlük sağladı

20 Nisan 2016 08:56

ABD Başkanlık yarışında kritik dönemeç olarak kabul edilen New York ön seçimlerini Cumhuriyetçiler cephesinde milyarder işadamı Donald Trump, Demokratlar tarafındaysa eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton kazandı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Trump'ın doğduğu eyalet olan New York'ta rakiplerine karşı büyük bir fark yakaladığı belirtiliyor.

 

Ted Cruz üçüncü sırada yer aldı

 

Trump'ın en yakın rakibi olan Texas Senatörü Ted Cruz'un ise Ohio Valisi John Kasich'in ardından üçüncü sırada yer aldığı ifade ediliyor.

Trump'ın New York zaferinin gelecek hafta 5 kuzeydoğu eyaletinde düzenlenecek ön seçimler öncesinde güçlü bir momentum olabileceği yorumları ABD basınlarına yansımış durumda.

 

Clinton Sanders'a büyük üstünlük sağladı

 

Demokratlar tarafındaysa Hillary Clinton, rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders'a New York ön seçimlerinde büyük üstünlük sağlamış durumda.

Clinton'ın New York zaferinin eski First Lady'nin Demokrat Parti Başkan adaylığında önemli bir kırılma noktasını yakalamış olabileceği ifade ediliyor.

 

Kayıp seçmen kayıtları

 

New York ön seçimlerinde oy verme işlemleri devam ederken, yaklaşık 125 bin seçmenin kaydının kaybolduğu ve bu kişilerin oy kullanamadığı haberleri geldi.

Eyalette yaklaşık 4 milyon seçmenin ön seçimlerde sandık başına gideceği tahmin ediliyordu.

New York seçim müfettişi Scott Stringer, kayıp seçmen kayıtları konusunda inceleme başlatılması talimatını verdi ve ön seçimler için 'tam bir kaos' yorumunu yaptı.

 

Trump'ın 1237 delege için yarışı

 

Associated Press haber ajansı, New York ön seçimleri sonrası Trump'ın 756, Cruz'un 559 ve Kasich'in de 144 delegenin desteğine sahip olduğunu söyledi.

Cumhuriyetçi Başkan adaylığı için 1237 delegenin desteği gerekiyor.

Eğer Trump ön seçimlerde bu sayıya ulaşamazsa, Temmuz ayında Cleveland'da düzenlenecek parti kurultayında delegeler oylarını değiştirme hakkına sahip olacak.

Trump Cumhuriyetçilerin yönetim kademesi tarafından sert biçimde eleştirilen bir isim olduğu için, başkan adayını belirleme sürecinin kurultaya kalması durumunda Ted Cruz'un ön plana çıkabileceği belirtiliyor.

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