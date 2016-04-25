İki aday Trump'a karşı harekete geçti



Cumhuriyetçilerin başkan adaylığı için yarışan Teksas Senatörü Ted Cruz ve Ohio Valisi John Kasich, radikal söylemleri ile popülerliğini artıran Donald Trump'ın başkan adayı olarak seçilmesini önlemek için birlik oluyor. İki adayın seçim sorumlularından yapılan açıklamada, Cruz ve Kasich'in bundan sonraki ön seçimlerde eyaletleri paylaşarak rekabet etmeme kararı aldığı bildirildi.

Cruz'un bürosundan yapılan açıklamada, Cruz'un Indiana Eyaleti'ne yoğunlaşacağı, Kasich'in bölgeleri Oregon ve New Meksico'dan çekileceği belirtildi. Kasich'in de buna karşılık Indiana'daki seçime katılmayacağı açıklandı. Indiana'da 3 Mayıs'ta, Oregon'da 17 Mayıs'ta ve New Meksico'da 7 Haziran'da ön seçimler düzenlenecek.

Cruz'un seçim ekibi tarafından yapılan açıklamada, kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Demokratların karşısına Cumhuriyetçilerin başkan adayı olarak Trump'ın çıkmasının bir felaket olacağı belirtildi. Açıklamada, "Trump, sadece Clinton ya da Sanders'i şişirmez, aynı zamanda bizim adayımız olarak partiyi de bir kuşak geri götürür" ifadeleri yer aldı.

Kurultaya doğru

Kasich'in seçim stratejisti John Weaner de Cleveland'deki parti kurultayında başkan adaylığına başvuranlarla ilgili açık bir oylama yapılmasını amaçladıklarını belirtti. Weaver, kurultaydan partiyi birleştirecek ve kasım ayında kazanabilecek bir adayın çıkmasını umduklarını belirtti.

Trump'ın aday olabilmesi için kurultayda 1237 delegenin oyunu alması gerekiyor. Trump'ın şimdiye kadar 847 delegenin oyunu garantilediği tahmin ediliyor. Cumhuriyetçilerin başkan adayı eyaletlerdeki ön seçimlerin ardından temmuz ayında yapılacak kurultayda netleşecek.