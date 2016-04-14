Cumhuriyetçi Trump: Partim benim kazanmamı istemiyor

ABD'de Cumhuriyetçi Başkan aday adayı Donald Trump parti liderlerinin kendinin başkan adayı olmasını istemediklerini söyledi.

New York'ta konuşan Trump, sistemin kendisine 'engel olduğunu' belirtip parti örgütü Cumhuriyetçi Ulusal Komiteyi 'komplo düzenlemekle' suçladı.

Trump'un yorumları, Cumhuriyetçi rakibi Ted Cruz'un Colorado'da tüm delegeleri kazanmasının ardından geldi.

Kamuoyu anketlerinde Trump yarışı önde götürse de, adaylık için gereken yeterli delege sayısına ulaşamayabilir.

Bu da, Temmuz ayında delegelerin ilk oylama sonunda istedikleri adayı seçebilecekleri toplantıda Teksas Senatörü Curz veya yarışın üçüncü adayı John Kasich'in önünün açılabileceği anlamına geliyor.

Washington Post gazetesi Çarşamba günü, Cruz'un ikinci oylamayı kazanabileceğini yazdı. Gazete, Cruz'un delegeleri ikna ettiğini bildiriliyor.



Partiden yalanlama



Trump Colorado seçimlerinin ardından Fox News'a açıklamasında "Üyelere oy hakkı verilmedi, çarpık bir anlaşma yoluna gidildi, sistem çarpık ve şaibeli. Böyle demokrasi olmaz" demişti.

Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi başkanı Reince Priebus, Trump'ın Colorado gibi eyaletlerde, 'oylarının artışına karşı kurallarda değişikliğe gidildiği' suçlamalarını reddetti.

Priebus, Twitter hesabında adaylık sürecinin bir yıldan uzun bir süredir bilindiğini ifade etti ve "Bunu anlamak kampanyaların kendi sorumluluğunda. Şikâyetler şimdi mi? Saçmalamayın" mesajını paylaştı.

Partisinin kendisinin kazanmasını istemediğini belirten Trump, Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi'nin de desteklemek isteyen delegeleri uzaklaştırdığını söyledi.

Trump "Benim kendi paramı kullanıyor olmamdan hoşlanmıyorlar çünkü bu, onların benim üzerimde hiçbir kontrolleri olmaması anlamına geliyor, çünkü ben halk için çalışıyorum" diye konuştu.