Suudi Arabistan'ın "Yasalaşırsa 750 milyar dolarlık ABD tahvilini satarız" dediği 11 Eylül tasarısı senatodan geçti

Suudi Arabistan hükümetinin, "yasalaşırsa elimizdeki 750 milyar dolar değerindeki FED tahvil ve bonolarını satarız" diye ABD'yi tehdit ettiği yasa tasarısı Amerikan Senatosu'nda oybirliğiyle kabul edildi. Yasa tasarısı, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında ölen 2977 kişinin ailelerinin saldırılarda Suudi yöneticilerin rolü olabileceği gerekçesiyle ABD mahkemelerinde dava açılabilmesine imkan tanıyor.

Bir Demokrat ve bir Cumhuriyetçi senatör tarafından hazırlanan tasarı gündeme geldiğinde Suudi Arabistan yönetimi duruma tepki göstermiş, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel El-Zübeyir, ellerindeki 750 milyar dolar değerindeki FED tahvilleri ve bonoları satma tehdidini içeren mesajını bizzat ABD yönetimine iletmişti.

"Obama veto edecek"

Barack Obama yönetimi Kongre üyelerinden tasarıyı geçirmemesini istemiş, ABD aleyhinde benzer yargı süreçlerinin başka ülkelerde başlayabileceği gerekçesiyle Amerikan vatandaşlarının tehlikeye girebileceğini belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, tasarının geçmesinden hemen sonra yaptığı açıklamada, bu adımın "istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini", Obama'nın tasarıyı veto edeceğini söyledi.