Suudi Arabistan'dan ABD'ye 11 Eylül tehdidi: Dolar fiyatlarını düşürürüz

Suudi Arabistan ABD’yi kongreden Suudi Arabistan’ın 11 Eylül olaylarında rolü olduğunu vurgulayan ve ülkeye ABD'de yargılanma yolu açabilecek olan yasa tasarısı geçerse dünyada dolar fiyatlarını düşürmekle tehdit etti.

New York Times’ın haberine göre Kral Selman’ın dolar tehdidini içeren mesajını geçen ay Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel El-Zübeyir bizzat ABD yönetimine iletti. Suudi Arabistan eğer kongre yasayı geçirirse elindeki 750 milyar dolar değerindeki FED tahvilleri ve bonoları satmakla Amerika Birleşik Devletleri’ni tehdit ediyor.

Ekonomistler zor buluyor

Ekonomistler ise Suudi Arabistan’ın bu yolu izlemesinin zor olduğunu ifade ediyor. Öte yandan Suudi’lerin bu hamleyi yapmadan önce ABD’nin ülkedeki Suudi Arabistan varlıklarını durdurması da gündemde. Başkan Obama’nın yasanın kongreden geçmemesi için lobi faaliyetlerinde bulunduğu iddia ediliyor.

Mağdurlar isyanda

11 Eylül saldırı sırasında Dünya Ticaret Merkezi’nde bulunan kocasını kaybeden Mindy Kleinberg, “Hükümetimizin böyle bir olayda Suudi Arabistan’a arka çıkmasını düşünmek bile hayret verici” açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Barack Obama önümüzdeki çarşamba günü Riyad’a giderek Kral Selman ile bir araya gelecek.