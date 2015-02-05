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Dünya

'11 Eylül saldırısını, Suudi Arabistan finanse etti' iddiası

Eski El Kaide üyesi Zekeriya Musavi'nin Suudi Arabistan suçlaması...

05 Şubat 2015 09:13

ABD’nin yaşadığı en büyük terör eylemi 11 Eylül saldırısını, Suudi Arabistan'ın finanse ettiği öne sürüldü. İddia, bu saldırılarının planlayıcısı olmakla suçlanan eski El Kaide üyesi Zekeriya Musavi'ye ait.

ABD’de tutuklu bulunan Musavi, Suudi Arabistan'daki kraliyet ailesinin 11 Eylül saldırısına maddi destek sağladığı yönünde ifade verdi.

Musavi'nin iddiasına göre, 1990'lardan bu yana El Kaide'ye destek verenler arasında kraliyet ailesinden üst düzey isimler var. Suudi Arabistan ise bu suçlamaları reddeti.

11 Eylül 2011'de kaçırılan üç yolcu uçağı New York'ta ikiz kuleler ve Washington'daki Savunma Bakanlığı'na çarptırılmıştı.

3 bin kişi hayatını kaybettiği saldırılar Amerikan tarihinin en büyük terör eylemi olarak kayıtlara geçti.

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