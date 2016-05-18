11 Eylül mağdurlarından Suudi Arabistan'a dava

11 Eylül 2001'de New York ve Washington'a düzenlenen terör
saldırılarında hayatını kaybedenlerden bazılarının aileleri
Suudi Arabistan'ı, terör örgütü El Kaide'yi mali bakımdan
desteklemekle ve dolayısıyla saldırıların sorumluluğuna ortak
olmakla suçluyor. Amerikan Senatosu'nda maktul ailelerinin Suudi
Arabistan hakkında dava açabilmelerini sağlamak amacıyla girişim
başlatıldı. Buna imkân tanıyan yasa tasarısı
Senato'da kabul
edildi.
Obama karşı
Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler
Meclisi'nde de
onaylandıktan sonra Başkan Barack Obama tarafından imzalanması
gerekiyor. Başkan Obama yasaya karşı olduğunu duyurdu. Beyaz
Saray yurtdışındaki Amerikan vatandaşlarının yasa nedeniyle
riske girmelerinden endişe ediyor. Ayrıca yasanın yabancı
hükümetlerin ABD'deki dokunulmazlığının kaldırılmasına yol
açacağı, dolayısıyla da terör saldırıları nedeniyle haklarında
Amerikan mahkemelerinde dava açılmasına imkân tanıyacağı
belirtiliyor. Bu durumda Suudi Arabistan 2001 yılındaki terör
saldırılarından dolayı ABD'de yargılanması mümkün olacak.
11 Eylül saldırılarından sorumlu olduğu iddiasını ret eden Suudi
Arabistan yasa tasarısını şiddetle eleştirdi. Riyad yönetimi
tasarı yasalaştığı takdirde sahip olduğu 750 milyar dolar
tutarındaki Amerikan hazine tahvili ve mal varlıklarını
satacağını duyurdu.