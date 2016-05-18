11 Eylül mağdurlarından Suudi Arabistan'a dava

11 Eylül 2001'de New York ve Washington'a düzenlenen terör

saldırılarında hayatını kaybedenlerden bazılarının aileleri

Suudi Arabistan'ı, terör örgütü El Kaide'yi mali bakımdan

desteklemekle ve dolayısıyla saldırıların sorumluluğuna ortak

olmakla suçluyor. Amerikan Senatosu'nda maktul ailelerinin Suudi

Arabistan hakkında dava açabilmelerini sağlamak amacıyla girişim

başlatıldı. Buna imkân tanıyan yasa tasarısı

Senato'da kabul

edildi.

Obama karşı

Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler

Meclisi'nde de

onaylandıktan sonra Başkan Barack Obama tarafından imzalanması

gerekiyor. Başkan Obama yasaya karşı olduğunu duyurdu. Beyaz

Saray yurtdışındaki Amerikan vatandaşlarının yasa nedeniyle

riske girmelerinden endişe ediyor. Ayrıca yasanın yabancı

hükümetlerin ABD'deki dokunulmazlığının kaldırılmasına yol

açacağı, dolayısıyla da terör saldırıları nedeniyle haklarında

Amerikan mahkemelerinde dava açılmasına imkân tanıyacağı

belirtiliyor. Bu durumda Suudi Arabistan 2001 yılındaki terör

saldırılarından dolayı ABD'de yargılanması mümkün olacak.

11 Eylül saldırılarından sorumlu olduğu iddiasını ret eden Suudi

Arabistan yasa tasarısını şiddetle eleştirdi. Riyad yönetimi

tasarı yasalaştığı takdirde sahip olduğu 750 milyar dolar

tutarındaki Amerikan hazine tahvili ve mal varlıklarını

satacağını duyurdu.