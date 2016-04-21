ABD - Suudi Arabistan gerilimi; Obama Suudi Arabistan'a gitti, Kral Selman karşılamaya valiyi gönderdi

ABD Başkanı Barack Obama, ABD’nin İran’la ilişkileri geliştirmesi ve Suudi Arabistan’ın, 11 Eylül saldırısında Riyad yönetiminin rolü olduğunu iddialarını içeren yasa tasarısının Kongre’den geçmesi halinde "750 milyar dolarlık fonlarımızı satarız" diyerek ekonomik tehditte bulunan Suudi Arabistan’a gitti. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi için Suudi Arabistan’a ziyaret eden Obama, havaalanında Kral Selman tarafından karşılanmadı. Körfez ülkelerinden gelen Arap liderleri havaalanında bizzat karşılayan Selman, Obama’yı karşılaması için krallığın üst düzey yöneticileri yerine Riyad Valisi’ni görevlendirdi.

‘’Müteşekkiriz’’

Obama’nın Riyad’a iki günlük ziyareti, ABD’nin İran’la ilişkileri geliştirmesi ve Suudi Arabistan’ın, 11 Eylül saldırısında Riyad yönetiminin rolü olduğunu iddialarını içeren yasa tasarısının Kongre’den geçmesi halinde ekonomik tehditte bulunmasının ardından gerçekleşti. Obama’yı, havalimanında Kral Selman değil, Riyad valisi Prens Faysal Bin Bender Bin Abdulaziz ve Suudi Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr karşıladı. Kral’ın daha önce birçok lideri havalimanında karşılamaya gitmesine rağmen Obama’yı Erga Sarayı’nda karşılaması dikkat çekti. Kral, ikili görüşme öncesi “Ben ve halkım Sayın Başkan’a ülkemizi ziyaret ettiği için çok müteşekkiriz” dedi. Obama bugün Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn liderlerinin katılacağı zirveye katılacak.

Daha sonra İngiltere’ye gidecek olan Obama, burada Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İngiltere Başbakanı David Cameron ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi’nin de katılacağı beşli görüşme yapacak.