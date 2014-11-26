ABD'de siyahi genci vuran polis: Vicdanım rahat

ABD'nin Missouri eyaletinin Ferguson kasabasına, 18 yaşında silahsız siyah Michael Brown’u vurarak öldüren polis memuru Darren Wilson "yargılanmasına gerek olmadığı" kararının ardından ilk kez konuşarak, vicdanının rahat olduğunu söyledi. Karara yönelik protestolar ise ABD'nin başka şehirlerine de yayıldı.

New York'ta protestocular Brooklyn Köprüsü'nü kısa süreliğine trafiğe kapatırken, Atlanta, Boston, Los Angeles ve Minneapolis'te de protesto vardı. Cleveland'de ise polisin elinde sonradan gerçek olmadığı anlaşılan bir silah tutan 12 yaşında bir çocuğu vurarak öldürmesi protesto edildi.

Brown'u vuran polis konuştu

ABC televizyonuna röportaj veren Darren Wilson isimli polis, "Kalbinize ve aklınıza dönüp baktığınızda, Michael Brown beyaz olsaydı, tüm olay yine aynı şekilde gelişirdi diyebiliyor musunuz?" sorusuna "Evet" diye cevap verdi. Polis memuru, "Hiçbir şüphe yok mu?" diye soran muhabire, "Yok" dedi.

Wilson, Brown'la yaşanan olayda kendisini güreşçi Hulk Hogan'ı durdurmaya çalışan beş yaşında bir çocuk gibi hissettiğini söyleyerek "Çok büyük, çok güçlü bir adamdı" dedi. Muhabir Wilson'a "Siz de iri yarısınız" derken, polis "Evet ortalamanın üstündeyim" diye yanıtladı.

Wilson, ilk yumruğu Brown'un attığını, 10 saniye kadar süren bir itiş kakış yaşandığını, kendisinin ise polis aracının içinde sıkışmış vaziyette olduğunu ve dışarı çıkmaya çalıştığını söyledi.

Polis memuru, Brown'un silahını elinden almaya çalıştığını, tetiği ilk kez o zaman çektiğini söyledi. Wilson, neden kaçmaya başlayan Brown'u takip ettiği sorusuna ise "Benim işim oturup beklemek değil, bu adamın nereye gittiğini öğrenmeliydim, bunun için eğitildim" diye yanıt verdi. Brown'u öldürmese kendisinin öldürüleceğinden korktuğunu söyleyen Wilson, meslek hayatında ilk kez bu olayda silah kullanmış.

Şiddet olayları

Bu arada kararın ardından yapılan protesto gösterilerinde yaşanan şiddet olaylarını bastırmak için kente ek güvenlik gücü gönderilmesine karar verildi.

Missouri Eyaleti Valisi Jay Nixon, ulusal güvenlik muhafızı olarak adlandırılan 2200 askerin daha kente gönderilmesine karar verdi.

Ferguson'da dükkânlar yağmalandı, yüzlerce araç ve bina ateşe verildi. Emniyet müdürü kalabalıktan polise ateş açıldığını söyledi. Düzinelerce kişi ise gözaltında.

Polis müdürlerinden birinin bugüne kadar kentte görülen en kötü şiddet olayları olarak tanımladığı olayları bastırmak için 700 güvenlik görevlisi hali hazırda şehre gönderilmiş durumda.

Ferguson Belediye Başkanı James Knowles ise ulusal muhafızların kente geç gönderildiğini söyledi. Pazartesi gecesi gözaltına alınan kişilerin çoğuna yağma ve izinsiz olarak mülke girme suçlamaları yönetildi.

Obama: Şiddet kullanmak kabul edilemez

ABD'nin ilk siyah başkanı olan Barack Obama ise, Chicago'da bir kez daha halka seslenerek yıkıcı davranışlar ve şiddet gösterileri için "herhangi bir bahane olamaz" dedi ve olaylarda dahli olanların soruşturmaya tabi tutulacağını söyledi.

Obama jürinin "yargılamaya gerek yok" kararının yarattığı öfkenin "yasalarımızın eşit ve adaletli bir şekilde uygulanmadığına inanan siyahlar arasında derin köklere sahip olduğunu" söyledi.

Jüri kararına tepkiler

Brown'un ailesinin avukatları jürinin kararına şiddetle karşı çıktıklarını vurguladı.

Avukatlar Benjamin Crump ve Anthony Gray, jüri sürecinin adil olmadığını, polisin çapraz sorguya alınmadığını söyledi.

İki avukat da, yeni bir savcı atanmasını talep etti.

Büyük jüri kararından sonra konuşan Savcı Robert McCulloh 60 tanığın ifadesinde birbiri ile çelişen noktalar olduğunu ve tanıkların beyanlarının fiziki kanıtlarla uyum içinde olmadığını söylemişti.

Görgü tanıkları polisin, teslim olup ellerini havaya kaldıran Brown'a ateş ettiğini söylemişti. Savcı McCulloh ise tanıkların bu konuda görüş birliğinde olmadığını söylüyor. Polis Wilson ise Brown'un ellerinin havada olmadığını söyledi.

BBCTürkçe