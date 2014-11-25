Ferguson kararına tepki



ABD'nin Missiouri Eyaleti’nde siyahi genç Michael Brown'ı öldüren polis memuru Darren Wilson'ın yargılanmasına gerek olmadığına ilişkin karar geniş yankı buldu.

Ferguson'da göstericiler polis araçlarına saldırdı. Aralarında bir polis aracının da bulunduğu çok sayıda araç ve iki mağaza ateşe verildi. İşyerleri yağmalandı.

Polis göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı. MSNBC televizyonu, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı bomba da kullandığını bildirdi. Kentte silah seslerinin yükseldiği belirtildi.

Yüzlerce gösterici bir otoyolu ulaşıma kapattı. New York ve Washington'da da protesto gösterileri düzenlendi.

Olayların perde arkası

9 Ağustos'ta Ferguson'da 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown, bölgede devriye görevi yapan polis memuru Darren Wilson tarafından öldürülmüştü.

Memur Wilson, gencin kendisine karşı eylemde bulunduğunu ve kendisini savunmak için Brown'a ateş ettiğini iddia etmiş ama sonradan gencin silahsız olduğu anlaşılmıştı.

Olayın ardından Ferguson'da büyük gösteriler başlamış, bu gösterilere müdahale eden polisin tutumu gösterilerin daha da büyümesine neden olmuştu.

20 Ağustos'ta delilleri ve polis memuru Wilson'ın sorumluluğunu tespit etmek için oluşturulan 12 kişilik jüri çalışmalara başlamıştı.