ABD'de kalp atışı duyulan bebeğe kürtaj yasağı geldi

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Jack Dalrymple, 6 haftalık bebeğin kürtajını yasaklayan yasayı onayladı.



Dalrymple'nin imzaladığı yasa, bebeğin kalp atışlarının duyulması halinde çoğu kürtaj işleminin yasaklanmasını öngörüyor. Bebeğin kalp atışlarının, gebeliğin 6. haftasında duyulabileceği biliniyor.



Vali'nin imzasıyla yasalaşan bir diğer düzenlemeyle de, Kuzey Dakota, Down sendromu gibi genetik hastalıklar nedeniyle kürtaj yaptırılması yasaklanan ilk ABD eyaleti oldu.



Kürtaj hakları savunucuları, yeni yasaları, eyaletin Fargo'daki tek kürtaj kliniğini kapatma girişimi şeklinde değerlendiriyor. Yasalara destek veren çevreler ise gelişmeleri, ABD Yüksek Mahkemesi'nin, fetüs 22-24 haftalık olana kadar kürtajı yasallaştıran hükmüne bir "meydana okuma" olarak görüyor.