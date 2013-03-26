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Dünya

ABD'de kalp atışı duyulan bebeğe kürtaj yasağı geldi

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletindeki yeni düzenleme, "kalp atışı duyulan bebeğin" kürtajla alınmasını yasaklıyor

26 Mart 2013 22:19

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinin Cumhuriyetçi  Valisi Jack Dalrymple, 6 haftalık bebeğin kürtajını yasaklayan yasayı onayladı.
        
Dalrymple'nin imzaladığı yasa, bebeğin kalp atışlarının duyulması halinde  çoğu kürtaj işleminin yasaklanmasını öngörüyor. Bebeğin kalp atışlarının,  gebeliğin 6. haftasında duyulabileceği biliniyor.
       
Vali'nin imzasıyla yasalaşan bir diğer düzenlemeyle de, Kuzey Dakota,  Down sendromu gibi genetik hastalıklar nedeniyle kürtaj yaptırılması yasaklanan  ilk ABD eyaleti oldu.
        
Kürtaj hakları savunucuları, yeni yasaları, eyaletin Fargo'daki tek  kürtaj kliniğini kapatma girişimi şeklinde değerlendiriyor. Yasalara destek veren  çevreler ise gelişmeleri, ABD Yüksek Mahkemesi'nin, fetüs 22-24 haftalık olana  kadar kürtajı yasallaştıran hükmüne bir "meydana okuma" olarak görüyor.

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